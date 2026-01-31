Edan吕爵安与林明祯口径一致避谈感情 与Anson开骚初步讨论演出流程 为AI宣传片跟粉丝激情对话

吕爵安（Edan@MIRROR）、ERROR的梁业（肥仔）、吴保锜与何启华（Dee）、COLLAR的苏雅琳（Ivy）与王家晴（Candy）等，齐齐到愉景湾出席《ViuTV生啤Family Run 亲子跑嘉年华》。Edan表示将参与表演赛事，问到喜欢跑步？他坦言不喜欢，但最近迫自己跑步，因觉得可以去水肿，人精神点也可以锻练意志力，有感也有年纪。刚于21日迎接29岁生日的Edan，问到如何庆祝生日？他指与妹妹小如猪过，谈到绯闻女友林明祯在港，他表示：「系呀，她在香港，工作中就不回应这些事。」与日前林明祯现身同样口径一致避谈感情事。

Edan享受演出机会

ViuTV日前宣布MIRROR今年多项计划，包括见面会、组合演出及MIRROR年底演唱会等，Edan表示很开心，多谢大家邀请他们演出，谈到4月首先有Edan与卢瀚霆「登神CP」在澳门演出，他表示会享受演出的机会，目前正讨论初步的演出流程，也期待每年一次与MIRO的见面会，预计在3至5月举行，但他也不清楚他的场次何时举行，因3月也会与好友邱锋泽开骚。Edan日前分享AI片宣传是次演出，风格轻松搞笑，亦注明是AI制作，但有粉丝质疑肖像及艺术性等问题，与Edan在网上平台对话，Edan指发布后收到粉丝的讯息，被指片段有问题，他说：「我不明白问题在哪边，亦不想影响到好友，所以与粉丝们展开激情对话，讨论完都明白，我认为是好的交流。」

Edan设3月限期想好出歌风格

至于频频开骚是否要准备新歌？Edan直言是，「是要出多点歌了，今年都想多做音乐，是我自己不好，手上有Demo但觉得未找到出歌的风格，我畀自己限期，如果仍未找到就用手上的Demo吧！（限期是甚么时候？）3月！」MakerVille与商台被指关系不再，MIRROR成员久未上电台宣传，早前更缺席颁奖礼，近日陈卓贤（Ian）推出新歌并亮相商台受访，被形容是破冰第一人，Edan指宣传事宜由公司安排，自己作为歌手，若出歌到电台宣传，令更多人听到当然是好开心事，若公司安排到都会做。