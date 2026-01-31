方力申收陌生电话恭喜做老豆 忧心忡忡担心误堕陷阱 真相曝光结局转惊为喜

方力申（Alex）去年底荣升人父，太太叶萱（Maple）诞下女儿Isla，方力申大方公开囡囡照片，见到BB女眼仔睩睩，脸蛋胖嘟嘟，样貌与方力申如出一辙，简直是「饼印」。方力申昨日（30日）在IG分享女儿照片，自爆因为囡囡而攞到女神电话号码，引起热议。

方力申曾犹豫覆唔覆

方力申昨日在IG分享两张囡囡独照，以及一张抱女照片，并留言：「想讲个故仔，话说早几日有个陌生电话WhatsApp我，恭喜我做爸爸，但又冇讲佢系边个。我有一刻犹豫覆唔覆好。（好彩我有）Who is this？我问。」原来是梁咏琪（Gigi）想送礼物给Isla。

方力申续道：「我哋以文字沟通，倾咗阵偈。佢话Isla（i La）个名有西班牙语读法（is la），解岛屿，令佢谂起我之前嘅环岛泳。我好开心原来Gigi都知到我有做过𠮶次嘅慈善挑战，多谢佢嘅祝福同礼物。（其实我一直冇同人讲过，我人生有嘅第一个明星签名就系Gigi当年护肤品牌子宣传单张上嘅亲笔签名，系我队友知我，而我又唔敢去，佢就走去排队攞俾我嘅，竟然20几年后我有梁咏琪嘅电话号码）」。

梁咏琪豪送童装礼物

梁咏琪与西班牙籍老公Sergio Crespo Gutes育有一女Sofia，早年引入西班牙童装品牌，得悉方力申囡囡出世，便主动联络对方，送上代理品牌童装做礼物。方力申亦好识做，在社交平台分享女儿Isla穿上两套红色衫打卡，感谢梁咏琪。

梁咏琪方力申曾合作

而方力申与梁咏琪其实在电影中曾经三度合照，梁咏琪演出2004年《恋情告急》、2006年《春田花花同学会》，方力申分别客串交通警、救生员，二人在2010年《越光宝盒》，方力申饰演关羽，梁咏琪则饰演玫瑰仙子。

