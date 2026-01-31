Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

方力申收神秘WhatsApp「恭喜你做爸爸」 竟是女神主动联络成功「抄牌」

影视圈
更新时间：14:30 2026-01-31 HKT
发布时间：14:30 2026-01-31 HKT

方力申（Alex）去年底荣升人父，太太叶萱（Maple）诞下女儿Isla，方力申大方公开囡囡照片，见到BB女眼仔睩睩，脸蛋胖嘟嘟，样貌与方力申如出一辙，简直是「饼印」。方力申昨日（30日）在IG分享女儿照片，自爆因为囡囡而攞到女神电话号码，引起热议。

方力申曾犹豫覆唔覆

方力申昨日在IG分享两张囡囡独照，以及一张抱女照片，并留言：「想讲个故仔，话说早几日有个陌生电话WhatsApp我，恭喜我做爸爸，但又冇讲佢系边个。我有一刻犹豫覆唔覆好。（好彩我有）Who is this？我问。」原来是梁咏琪（Gigi）想送礼物给Isla。

相关阅读：方力申B女可爱样冧爆网民 父系基因太强大十足饼印唔怕失散 Isla眼仔睩睩萌样曝光

方力申续道：「我哋以文字沟通，倾咗阵偈。佢话Isla（i La）个名有西班牙语读法（is la），解岛屿，令佢谂起我之前嘅环岛泳。我好开心原来Gigi都知到我有做过𠮶次嘅慈善挑战，多谢佢嘅祝福同礼物。（其实我一直冇同人讲过，我人生有嘅第一个明星签名就系Gigi当年护肤品牌子宣传单张上嘅亲笔签名，系我队友知我，而我又唔敢去，佢就走去排队攞俾我嘅，竟然20几年后我有梁咏琪嘅电话号码）」。

梁咏琪豪送童装礼物

梁咏琪与西班牙籍老公Sergio Crespo Gutes育有一女Sofia，早年引入西班牙童装品牌，得悉方力申囡囡出世，便主动联络对方，送上代理品牌童装做礼物。方力申亦好识做，在社交平台分享女儿Isla穿上两套红色衫打卡，感谢梁咏琪。

梁咏琪方力申曾合作

而方力申与梁咏琪其实在电影中曾经三度合照，梁咏琪演出2004年《恋情告急》、2006年《春田花花同学会》，方力申分别客串交通警、救生员，二人在2010年《越光宝盒》，方力申饰演关羽，梁咏琪则饰演玫瑰仙子。

相关阅读：梁咏琪飞西班牙探年迈老爷 赴巴塞主场开Live带《逆转上半场》小演员隔空朝圣

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者平价北上路线爆红！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
长者乐悠咭平价北上路线！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
电视界「最苦命肥仔」翻身做老板  内地连开3面店新造型脱胎换骨  曾失婚户口得40蚊欲轻生
电视界「最苦命肥仔」翻身做老板  内地连开3面店新造型脱胎换骨  曾失婚户口得40蚊欲轻生
影视圈
6小时前
TVB上位小生富贵老婆宣布怀孕 新婚不足3月筹备婚礼时已有喜：系上天嘅礼物
TVB上位小生富贵老婆宣布怀孕 新婚不足3月筹备婚礼时已有喜：系上天嘅礼物
影视圈
23小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
美已婚女老师与17岁男生不伦恋 趁夫打猎邀回家激战 法庭咁判
即时国际
10小时前
传闻美军最快周日攻击伊朗，「林肯号」上战机已准备就绪。美联社
伊朗局势 | 传美军已通知中东盟友 特朗普最快周日攻击伊朗 拟斩首领导层
即时国际
6小时前
02:26
上环日圆劫案｜周一鸣：6人被捕 一名日籍汉充当内应 起回部分赃款
突发
3小时前
黄金白银史诗式暴泻 单日洗仓大跌36% 三大因素致跌势加剧 「续为过山车行情做准备」
黄金白银史诗式暴泻 单日洗仓大跌36% 三大因素致跌势加剧 「续为过山车行情做准备」
投资理财
3小时前
星岛申诉王 | 西环森美餐厅结束半世纪历史 二代店主：最不舍得的是客人
02:17
星岛申诉王 | 西环森美餐厅结束半世纪历史 二代店主：最不舍得的是客人
放蛇直击
7小时前
昔日「EYT三小花」惊变「老太」？脸色蜡黄外貌难以识别 网民反应两极：怎么混上血了
昔日「EYT三小花」惊变「老太」？脸色蜡黄外貌难以识别 网民反应两极：怎么混上血了
影视圈
5小时前