草蜢4月制作全新演唱会报答歌迷 认无合约为理想不分开 狂收订飞讯息有望加场

更新时间：12:15 2026-01-31 HKT
发布时间：12:15 2026-01-31 HKT

刚完成巡回演唱会的草蜢昨晚（3日）为TVB新春节目担任嘉宾，他们表示今次巡回做了四年，现在心情是开心也不舍，完成演唱会后兴奋到睡不着，又指没有想过可以成军40年，去到任何的地方也得到大家热情的支持，觉得好感动，所以在四月底会在香港举行6场全新演唱会《Grasshopper Three In Love 草蜢演唱会2026》来报答大家，而这次演唱会可以代表草蜢40年来的功力，会竭尽所能为大家带来一个娱乐性非常高的演唱会，问到是否再做四年？他们说：「希望啦，睇吓打唔打破到自己记录。」

草蜢叫歌迷不要太「老定」

他们指没想过可一起走到40年，更透露三人并没有合约的束缚，三人也是很自由，但三人也是为当初的理想而没分开过，在个人管理方面亦对得起其他成员，所以这是很难得的事情。草蜢指今次演唱会是回馈歌迷40年的支持，笑问他们是否已周身飞债？蔡一杰笑指这星期自己也不敢看讯息，而蔡一智也表示自从演唱会出现后就不停收到讯息，蔡一杰谓大家反应很热烈，透露有机会加埸，但场馆场数有限，所以大家也不应该太「老定」。

蔡一杰努力keep fit迎接演唱会

草蜢又指新年将准备排舞和开会，蔡一杰更叮嘱大家过年不要食太多萝卜糕和年糕，问他平常经常煮食，是否忍得住口？他笑说：「我得㗎，整俾人食咋嘛，冇问题㗎，我又唔系自己食晒。」苏志威即笑指他现在叫人少食，但新年就送萝卜糕给自己，要自己如何是好？蔡一杰补充说：「我觉得今次呢个40年嘅演唱会好难能可贵，所以我要整靓啲自己、keep fit嚟迎接我哋呢个演唱会。」虽然紧张演唱会，但他指新年也会找时间放轻松，不过可能是早上跑步练气，晚上再出去团拜或拜年。

