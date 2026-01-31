麦美恩回应被雪传闻 : 鬼妹唔怕冻 与TVB仍有合约工作冇停过 龚嘉欣建议周奕玮拍剧被拒

草蜢、龚嘉欣、麦美恩、周奕玮、周吉佩、刘洋及关嘉敏等昨晚（30日）为新春节目录影，日前在社交平台大爆被「好兄弟好朋友」出卖，自揭受不公平对待嬲到爆粗的乐队Mr.前主音布志纶亦有出席，但不受访。

麦美恩主动要求坐Bob旁

久未参与TVB大骚的麦美恩与龚嘉欣及周奕玮等一起为节目担任司仪，麦美恩上次任司仪已是在去年10月的《善心满载仁爱堂》，她表示不算很久，提到她离奇缺席台庆，有份做台庆司仪的龚嘉欣即出口帮忙解释，表示是因找回《万千星辉颁奖礼2024》得奖者做司仪，所以没有麦美恩是很正常，提到网民担心麦美恩被雪藏？麦美恩说：「我喺度，多谢大家咁关心我，我好窝心。（系咪俾人雪藏？）鬼妹又唔怕冻嘅，哈哈哈！」至于是否已走出雪柜，她反问周奕玮「我哋去咗泰国当唔当系解咗冻？」周奕玮即笑问：「做乜拉埋我落水？」之后麦美恩再补充说：「冇啦，喺度，唔使担心！我出面（工作）冇停过，呢个系事实，都系公司安排嘅。」

她又指就算不是做司仪，在旁边助威呐喊、推波助澜也很开心，又指在台庆颁奖礼，主动要求坐在林盛斌身边，因觉得他一定攞奖，所以很想揽他：「所以个画面都营造到出嚟，就算唔喺台上面，台下都一样精彩，多谢大家关心，冇事嘅，冇事嘅！」她又指现在与TVB仍有合约，所以公司仍然有帮她接洽紧外面的工作，包括在马来西亚的节目也是公司接洽，所以不用担心她，之后她又在望向周奕玮问：「系咪呀周生？」周奕玮即笑指自己一向也是「常温」。

周奕玮称《带阿姐看世界》被删部份望播出

周奕玮之前在《带阿姐看世界》节目中，带汪明荃游日本的部份离奇消失，他指阿姐曾表示节目之后会播出，但确实日子就要等公司再安排，自己正在拍节目《周游人生》，自己也是刚回港，今次走访亚洲不同城市拍人物故事，除了去韩国外，之前也去四川采访来自香港的熊猫保育员。

龚嘉欣开心主持拍剧都有份

至于近期不断做主持的龚嘉欣被问到是否转型？她指自己什么都做，最紧要要是有工作：「我觉得好开心，又可以拍到剧，又可以做主持，尤其是接触多咗之后，就发现原来主持工作真系唔系咁易做。」她坦言做主持较难，现在也有周年晚宴邀请她去唱歌，虽然自己唱歌不叻，但都尽力去做：「2026新一年希望大家都盘满钵满，今日录呢个节目年初一晚出街，所以特别有意头。」

至于嘉欣加入主持是否会被抢饭碗？周奕玮即提议麦美恩去拍剧，麦美恩指一向也有拍，之前在《痞子无间道》也有演出，自己也希望能够遇到好剧本，龚嘉欣表示总之有工作大家也会做，又建议周奕玮去拍剧，不过对方即耍手拧头表示：「自己知自己演技，佢哋两个争主持饭碗，但男仔得我一个OK，留返啖饭，你唔好转做男主持就得！」