57岁视帝马德钟惊传离巢息影？与TVB部头合约届满 暗示未来动向

影视圈
更新时间：12:00 2026-01-31 HKT
发布时间：12:00 2026-01-31 HKT

三届视帝郭晋安去年底宣布离巢TVB，近日有传同为视帝的57岁马德钟亦满约，更有指新剧《非常检控观》是其息影作品。马德钟对言之凿凿的传闻，亲自开腔辟谣，又强调热爱演戏，没有退休计划。

马德钟中港两边发展

马德钟接受传媒访问时透露，与TVB自早年约满后，改为签部头合约，最近只是因部头合约届满，绝非退休。至于会否亮相其他电视台的作品，马德钟未有封后门，表示作为演员只睇剧本及角色，与TVB关系友好，如有适合作品会再洽谈。马德钟又提到现时工作主要以中港两边发展，拍剧及商演工作都有接洽。

相关阅读：原来视咁的丨《非常检控观》100%还原 重塑现代包青天

马德钟入行前曾在警队服务，中三毕业后投考皇家香港警察少年训练学校，接受为期两年的训练。马德钟于1986年以18岁之龄入读警察训练学校，翌年毕业驻守军装巡逻小队，1988年调往警察机动部队，其后转任便装特遣队，曾在1990年至1993年加入要员保护组。

马德钟2018年夺视帝

马德钟于1991年经朋友拍广告成为兼职模特儿，两年后获TVB发掘，由配角做到一线小生，直到2011年约满离巢，转到内地发展。马德钟于2012年以部头合约形式重返TVB，2018年凭剧集《跳跃生命线》夺得《万千星辉颁奖典礼2018》最佳男主角奖项。

相关阅读：TVB硬汉视帝儿子圣诞惹「断背疑云」？沙滩狂摸赤裸男友人神情暧昧 演员女友曾疑似露点

