吴文忻癌细胞扩散至一重要器官 胸部硬块极大肉眼可见 认身体开始虚弱：只能尽做

现年51岁的前港姐季军吴文忻，自前年8月公开患上乳癌第三期后，一直以积极乐观的态度对抗病魔。她不仅推出自传《因爱重生》，去年更一圆歌手梦，以歌曲《重生》踏上《劲爆》颁奖台，其坚毅精神感动不少人。然而抗癌之路荆棘满途，吴文忻近日向传媒透露，其健康状况下滑，癌细胞已扩散至身体一个重要器官。

吴文忻癌细胞扩散到肝脏

根据最新的电脑断层扫描（CT Scan）报告，吴文忻体内的癌细胞已不幸扩散至肝脏，肝脏的肿瘤约有3cm。更甚的是，她胸部的硬块已增大至12cm，情况已恶化至肉眼可见，淋巴位置亦出现明显肿块。

相关阅读：吴文忻夺《新城劲爆》新人奖后罕动怒不满被司仪称「末期病人」

吴文忻承认身体较前虚弱

吴文忻坦言，近来身体明显比以前虚弱。她透露，除夕当晚更因标靶药物导致血红素过低而紧急入院，需要输血两包，因此在医院度过了跨年夜。目前医生已为她稍为减轻标靶药的份量，希望能减低副作用。

吴文忻无奈：只能尽做

面对癌细胞扩散的坏消息，吴文忻十分无奈，指自己不会放弃，但只能「继续尽做」。尽管身心受创，她仍努力保持正面心态。她坦言荷尔蒙及标靶药物对情绪影响甚大，但她会容让自己先宣泄，再透过信仰及聆听自己的歌曲《重生》来鼓励自己，努力从负面情绪中取回主导权。她表示，目前最大的心愿是希望身体能尽快恢复，可以重返健身室做运动、排舞。

相关阅读：新城颁奖礼2025｜吴文忻感动夺《劲爆我撑新人奖》 爆乳癌病况转差：胸部流黄色脓