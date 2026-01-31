Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

吴文忻癌细胞扩散至一重要器官 胸部硬块极大肉眼可见 认身体开始虚弱：只能尽做

影视圈
更新时间：11:00 2026-01-31 HKT
发布时间：11:00 2026-01-31 HKT

现年51岁的前港姐季军吴文忻，自前年8月公开患上乳癌第三期后，一直以积极乐观的态度对抗病魔。她不仅推出自传《因爱重生》，去年更一圆歌手梦，以歌曲《重生》踏上《劲爆》颁奖台，其坚毅精神感动不少人。然而抗癌之路荆棘满途，吴文忻近日向传媒透露，其健康状况下滑，癌细胞已扩散至身体一个重要器官。

吴文忻癌细胞扩散到肝脏

根据最新的电脑断层扫描（CT Scan）报告，吴文忻体内的癌细胞已不幸扩散至肝脏，肝脏的肿瘤约有3cm。更甚的是，她胸部的硬块已增大至12cm，情况已恶化至肉眼可见，淋巴位置亦出现明显肿块。

相关阅读：吴文忻夺《新城劲爆》新人奖后罕动怒不满被司仪称「末期病人」

吴文忻承认身体较前虚弱

吴文忻坦言，近来身体明显比以前虚弱。她透露，除夕当晚更因标靶药物导致血红素过低而紧急入院，需要输血两包，因此在医院度过了跨年夜。目前医生已为她稍为减轻标靶药的份量，希望能减低副作用。

吴文忻无奈：只能尽做

面对癌细胞扩散的坏消息，吴文忻十分无奈，指自己不会放弃，但只能「继续尽做」。尽管身心受创，她仍努力保持正面心态。她坦言荷尔蒙及标靶药物对情绪影响甚大，但她会容让自己先宣泄，再透过信仰及聆听自己的歌曲《重生》来鼓励自己，努力从负面情绪中取回主导权。她表示，目前最大的心愿是希望身体能尽快恢复，可以重返健身室做运动、排舞。

相关阅读：新城颁奖礼2025｜吴文忻感动夺《劲爆我撑新人奖》 爆乳癌病况转差：胸部流黄色脓

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者平价北上路线爆红！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
长者乐悠咭平价北上路线！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
生活百科
21小时前
TVB上位小生富贵老婆宣布怀孕 新婚不足3月筹备婚礼时已有喜：系上天嘅礼物
TVB上位小生富贵老婆宣布怀孕 新婚不足3月筹备婚礼时已有喜：系上天嘅礼物
影视圈
20小时前
海洋蕴藏50亿吨黄金 为现存量逾2万倍 日企研新提炼技术 恐令金价崩盘
海洋蕴藏50亿吨黄金 为现存量逾2万倍 日企研新提炼技术 恐令金价崩盘
投资理财
6小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
美已婚女老师与17岁男生不伦恋 趁夫打猎邀回家激战 法庭咁判
即时国际
7小时前
60岁TVB「御用衰阿妈」被八旬母催婚「仲后生可以生B」  单身多年自封老太婆：点化妆都有皱纹
60岁TVB「御用衰阿妈」被八旬母催婚「仲后生可以生B」  单身多年自封老太婆：点化妆都有皱纹
影视圈
16小时前
传闻美军最快周日攻击伊朗，「林肯号」上战机已准备就绪。美联社
伊朗局势 | 传美军已通知中东盟友 特朗普最快周日攻击伊朗 拟斩首领导层
即时国际
3小时前
天眼直击｜惊悚画面曝光！铁骑士屯门公路掟弯失控 飞出栏边堕桥亡 电单车续飙前约百米 
00:11
天眼直击｜惊悚画面曝光！铁骑士屯门公路掟弯失控 飞出栏边堕桥亡 电单车续飙前约百米 
突发
53分钟前
电视界「最苦命肥仔」翻身做老板 内地连开3面店新造型脱胎换骨 曾失婚户口得40蚊欲轻生
电视界「最苦命肥仔」翻身做老板  内地连开3面店新造型脱胎换骨  曾失婚户口得40蚊欲轻生
影视圈
3小时前
石门安景街樱花打卡潮 「粉红隧道」被指又窄又少？ 网民直呼：照骗
石门安景街樱花打卡潮 「粉红隧道」被指又窄又少？ 网民直呼：照骗
社会
19小时前