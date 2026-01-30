林明祯一听Edan「扮聋」十问九唔答   呻穷唔敢谂结婚

吕爵安Edan上星期生日，绯闻女友林明祯今晚现身香港出席亚太青年微电影节闭幕，问到有否为Edan庆生，她表示无，指自己不在港，追问有否送祝福，她即说不讲其他，只讲自己。对有关Edan的提问一律避谈，她不断扯开话题。

未够多钱去「嫁」

明祯谈到胞弟早前结婚坦言感动，见证胞弟两夫妇由读书时认识，自己早在读四年班开始帮妈妈照顾胞弟，尤其感动，笑言两个胞弟都已婚令她多了两个妹妹，坦言家中只余下她未婚，但笑指自己是最好、最多钱，虽然被很多亲友追问几时嫁，但自觉未够多钱，要努力多几年才考虑婚事。

提演唱会照顾Edan妈妈即扯开话题

问到之前捧场绯闻男友Edan演唱会更在席上照顾对方的妈妈，明祯揾机会扯开话题，指自己当时刚好在港，随即透露最近去看韩星Rain演唱会，问到觉得哪个演唱会较好看，她避谈称两个不同，即转话题称明日要返大马工作，又透露刚推出贺年歌，问到为工作周围飞是否要找人在香港寓所看屋，她即指屋细不需要。