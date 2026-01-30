容天佑将为人父妻见肚︰望攞政府两万 谢雪心迎农历新年扮财神
更新时间：22:45 2026-01-30 HKT
谢雪心（心姐）与练马师叶楚航及艺人容天佑出席犬只手明星赛，10位KOL及艺人带着他们的爱犬参赛，由心姐、叶楚航及前港姐丘碧瑜担任评判，结果由容天佑所养3岁大巨型大白熊犬猪兜获得冠军。
爱犬猪兜夺冠
对动物充满爱心的心姐透露与好友雷家诚常做动物义工，同时她透露年初一会见到她以女财神造型亮相节目。至于去年12月与女友扶天恩（Winnie）拉埋天窗的容天佑，与太太拍住拖带埋爱犬猪兜参加比赛，对于爱犬获冠，他直指是意料之外的高兴；他又自爆喜讯马年荣升新手爸爸，「终于可以告诉大家这件开心事，要迎接新生命，这段时间要多陪太太，照顾她。突然间我的身份又转变了，有许多感受！希望今年拿到政府的两万元资助（新生婴儿奖励金）。」
