米仓凉子涉藏大麻禁药获放生 神隐多时或公开亮相宣传新作

50岁日剧天后米仓凉子去年8月涉藏大麻被搜屋，遭控涉嫌违反《麻药取缔法》被送检。事隔一星期，东京地方检察厅于今日正式发表声明，针对米仓凉子的书面送检案，最终决定予以不起诉处分。

已与阿根廷男友分手

去年10月，米仓凉子爆出于去年8月底被厚生劳动省关东信越厚生局麻药取缔部，搜查位于东京都内的住所。米仓凉子随后于12月首度公开交代涉毒丑闻，承认寓所曾遭搜查，她强调：「我一直采取全面配合搜查的态度，并认为在目前的合作下，该阶段已告一段落。」

如今案件才真正告一段落，米仓凉子主演的串流新片《Angel Flight》剧场版，将如期在下月上架，之前串流平台宣布取消试映会，如今米仓凉子获证清白，相信她在神隐多时后会公开亮相，宣传新片。

至于与她拍拖5年多的阿根廷男友Gonzalo Cuello，原本在东京一间舞蹈教室任职，早在爆出涉毒丑闻时，他就以「家人不适」为由返回家乡，未再回到日本。外界猜测，他与米仓凉子的恋情已玩完。