Dream Concert香港站宣布延期  离启德主场馆开骚仅剩一周 门票将全数自动退款

影视圈
更新时间：18:08 2026-01-30 HKT
发布时间：18:08 2026-01-30 HKT

原定于 2026 年 2 月 6 日（星期五）及 2 月 7 日（星期六），一连两晚假香港启德主场馆盛大举行的《Dream Concert 韩国梦想演唱会 2026 世界巡演 · 香港站》，原本集结了李泰民、THE BOYZ、EXO-CBX、华莎及 BamBam 等多位 K-pop 人气巨星，令不少乐迷引颈以待。然而，距离开骚仅剩一周，主办方「中国遛九文化有限公司」今日（1 月 30 日）突然发出公告，宣布演唱会将延期举行。

Dream Concert 宣布延期

根据官方发出的声明，是次延期主要受「演出排程调动关系」影响。主办方在公告中表达了「万分遗憾」，并强调团队并未放弃，未来将继续努力，希望能重新把 Dream Concert 带回给一众乐迷。至于具体的复办日期，由于新的演出档期目前仍有待确定，主办方表示将会在稍后通过官方渠道通知所有观众。

退票安排全自动退款

针对已购票观众最关心的退款问题，主办方在声明中承诺将安排全额退票。由于新档期未定，各购票渠道（包括快达票及大麦网）将会「自行启动退票程序」。这意味著受影响的观众无需自行申请退款或进行任何繁复的操作，只需密切留意相关购票平台的通知，款项预计将自动退回。

有关方面声明原文如下：

【Dream Concert 韩国梦想演唱会 2026 世界巡演 · 香港站】延期通知及退票安排

我们怀著万分遗憾的心情，正式宣布：原定于 2 月 6 日、7 日在香港启德主场馆举办的 “DREAM CONCERT 韩国梦想演唱会 2026 世界巡演 - 香港站” 因演出排程调动关系将延期举行。

团队将在未来继续努力，重新把 DREAM CONCERT 韩国梦想演唱会带回给大家，并会通过官方渠道通知所有观众。

由于新的演出档期有待确定，已购票观众请密切留意，各购票渠道将自行启动退票程序，用户无需申请退款或者进行任何操作；
快达票: +852 31288288
大麦: +86 1010-3721
主办方: [email protected]

如以上安排对您造成不便，敬请谅解。

中国遛九文化有限公司
2026年 1月 30日

↓立即下载星岛头条App↓

