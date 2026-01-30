胡定欣罕谈滑雪惊喜求婚过程并非计划之内 升呢做人妻首派利是：系我嘅荣幸

44岁TVB视后胡定欣去年10月无预警宣布与外科医生男友陈健华（Akin）结婚，二人在新西兰皇后镇举行浪漫婚礼，正式成为幸福人妻。胡定欣婚后未有停下工作步伐，反而将重心转移到音乐事业上，曾举行个人巡回音乐会：「缘份令我成为演员，但系我钟意唱歌呢样嘢从冇离开过我嘅生命，我依然好钟意唱歌。」

胡定欣觉得派双封利是是她的荣幸

今年农历新年是胡定欣首次以人妻身份度过，胡定欣笑言一向使用「胡」氏利是封派发，老公亦没有用特定用那一款利是封，于是在网上寻找喜爱的「陈」氏利是封，她笑说：「我觉得今年派双封利是，系我嘅荣幸！自己都逗过不少利是，都系时候要还嘅。」

胡定欣罕谈求婚过程并非计划之内

胡定欣今日（30日）出席「新婚生活易2025颁奖礼」，分享求婚过程。自认怕丑的胡定欣，笑言自己好少跟朋友刻意谈及求婚过程，但大赞医生老公陈健华（Akin）求婚过程好甜蜜，指当时一齐在高级滑雪道滑雪期间，对方提议休息一下，更准备相机，还以为玩自拍，岂料拍摄求婚过程，亦不发现对方收埋戒指，因为著滑雪衫较为松身察觉不到，完全意料不到：「我有喊呀！都即刻答应，好惊喜！唔系我哋计划之内，好顺其自然，始终系双方承诺。（甚么承诺对你最吸引到？）我觉得佢做呢个决定，已经系好感动嘅事。」

胡定欣赞老公好浪漫而且为人好细心

胡定欣笑言获Akin求婚后在餐厅吃饭时，心情好忐忑，还自问真的会结婚，但当然很开心，亦即时跟家人分享这份喜悦。当笑指她的老公好浪漫，胡定欣大赞对方浪漫，而且为人好细心，也是吸引之处。今年农历新年是胡定欣首次以人妻身份度过，胡定欣努力在网上寻找喜爱的「陈」氏利是封，不过家中仍剩余好多「胡」氏利是封，所以会跟送给妈妈使用。」至于预算派几多？胡定欣称仍在商讨中：「如果拍剧开工会派多啲，而家嘅数量双倍会多咗。」她又指老公对农历年习俗不会太讲究，老爷和奶奶亦不会要后生一辈太费心，自己都是在家中布置农历年装饰。

