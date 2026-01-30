Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

贾思乐「登七」豁然笑对生死框架 情路留白：男女都好要开心丨独家

影视圈
更新时间：18:15 2026-01-30 HKT
发布时间：18:15 2026-01-30 HKT

71岁的贾思乐（路易）将于下月15日在新伊馆举行演唱会，迈入「登七」之年，他坦言感情世界已空白五年，却获挚友填满生活，豁达表示：「呢个年纪，唔论对象男或女，最紧要开心，唔受框架规限。」他曾因失联吓坏朋友，更早早写定平安纸，更设计好身后事。采访：方骞平 摄影：林宾尼 场地：Henry Pub@鸿图中心

贾思乐相隔18个月才成功申请续办《Happy Together Again演唱会》，今次将票房全数捐赠大埔宏福苑灾民，对此格外有意义：「对我嚟讲好大感触，发觉香港人原来好有爱，个个人出钱又出力，所以演唱会主题围绕爱。」

闺密林漪娸到时联同戚美珍、苗侨伟、陈法蓉、黄日华、向海岚等到场支持，但她不打算开金口。传承爸爸唱歌优良基因的71岁的路易自爆曾被朋友取笑他与死神距离接近：「佢哋戏言话『听埋你今次唱，都唔知几时会再听到，所以你有得唱就唱喇。』」路易却豁达地笑说：「哈！唱埋今次唔系冇得唱，只系隔耐啲开啫。坦白讲去到我呢个年纪唔紧要啦，既然我70岁多又唱得又跳，点解唔继续做呢？」他更以93岁胡枫、84岁卢海鹏为榜样会持续演出。 

朋友恐慌以为失救身亡

路易早在十年前已写好平安纸：「我好鼓励人咁做呢，安排晒就心安理得。」他委托廖安丽担任遗产执行人，连遗照、撒灰安排亦准备妥当，更叮嘱丧礼不需伤感：「讲返我啲乌龙轶事就得喇。」林漪娸透露最近路易曾因手机遗失失联三日，朋友担心「以为独居长者失救身亡」，故提醒他：「你都差唔多年纪啦，应该喺屋企装返个平安钟。」友情网络成为他晚年重要支柱。至于感情方面，路易不避讳曾与陈玉莲、狄宝娜摩亚拍拖：「大家开心过一段时间嘅，但详情就唔多讲。」作为虔诚天主教徒，他认为上天安排甚么便接受：「男又好女又好，最重要系开心，正如味餸好食咪食多啲啰。都呢个年纪啦，乜嘢令你开心就去找寻，唔会畀框框规限住，最紧要身体健康。」路易有五年冇拍拖，上一段恋情长达十多年，由他主动结束：「觉得与其性格唔夹唔好嘥时间啦，我年纪都咁大啦，要做啲令自己开心嘅嘢。」分手后二人再见亦是朋友，更与对方家人保持良好关系。他坚持不强求黄昏恋：「需要人照顾唔系一齐嘅理由，咁样系会后悔嘅。」如今他满意现状：「重点我有好多朋友真心锡我，唔觉得自己好孤独，反而觉得好幸福。」

