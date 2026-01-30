60岁TVB「御用衰阿妈」被八旬母催婚：你后生可以生B  单身多年自封老太婆：点化妆都有皱纹

现年60岁的前亚姐季军杨玉梅（Strawberry），早前替TVB拍下不少剧集如《十月初五的月光》、《特技人》等演「坏母亲」，令人留下深刻印象，是圈中著名的「冻龄美魔女」。除了演艺事业，她早于2000年便进军商界，据悉旗下饮食王国拥有多达24间分店，堪称圈中的「隐形富婆」。然而，这位外人眼中的黄金盛女，近日却在社交网上载自拍影片，自封是「皮松肉垮」的「老太婆」，不过其现年80岁的母亲却持完全相反意见，甚至语出惊人地催促女儿生儿育女！

杨玉梅自嘲又老又残

杨玉梅近日上载了一段穿著粉红色睡衣、戴著可爱头箍的影片，片中的她神情落寞，充满自嘲意味。她在画面中贴满了负面标签，包括直指自己「皮又松又垮」、「再化妆也有皱纹」，更狠批自己是「老太婆」。对于自己「60岁未婚未育」的现状，她似乎感到相当无力，写道：「甚么年龄做甚么事」、「装给谁看呢」，并配上流行的网络金句「请攻击我最薄弱的地方」，将自己外型和现状上的「缺点」尽数列出。

杨玉梅被八旬母催婚生仔

虽然杨玉梅自觉已老，但在妈妈眼中，女儿永远年轻。杨玉梅随后发布了另一段与母亲的逛街影片，标题为「80岁妈妈催婚60岁的我」。影片一开始，杨玉梅便向镜头报数：「妈妈今年2026年（亦有可能指20至26岁心境）啦，我60岁啰！」随即向母亲撒娇喊老。没想到80岁的杨妈妈中气十足地反驳：「你老？我觉得自己都唔老，我都八十几岁啰！」杨妈妈更语出惊人地鼓励爱女：「阿女呀，你仲咁后生，都可以生个仔同埋个女㖞！」认为60岁的女儿依然有心有力，令杨玉梅听后哭笑不得。

杨玉梅母担心女儿冇人冚被斟水

杨玉梅闻言即表示自己比较喜欢狗，不想生B。爱女心切的杨妈妈即时开启「说教模式」，直言担心女儿老来无依：「你老咗边个服侍你呀？狗呀？」杨妈妈更精辟地指出狗狗的局限：「你老咗（只狗）冇人同你冚被、斟水㗎！」

杨玉梅被母催婚40年

杨妈妈更在片中大爆自己的「催婚血泪史」，指自己从女儿20岁开始催婚，催到30岁、40岁，如今眼见女儿已届花甲之年，她无奈地说：「我依家放弃你啦！」杨玉梅反问不结婚有何好担心，杨妈妈虽然嘴上说「放弃」，但心底仍觉得有一个完整的家庭比较好，不过亦表明不会怪责女儿。

