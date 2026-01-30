刘洋打头阵景点献唱感兴奋 冯熙燮孖胡子贝杀入维港演绎新作

「维港伴我启航 Sail with Me 音乐派对」于2月13日至16日、18日至22日，一连两星期在北角东渡轮码头2楼举行，龙婷、刘洋、颜米羔、占士丁丁和刘威煌，联同乐坛生力军冯熙燮、胡子贝、何晋乐、周智敏、刘芷君和徐惠晴以音乐为市民带来维港体验。

维港音乐派对连续两周举行

该音乐派对设为「双时段」，每日首段节目由傍晚6时30分开始至8时正，由「新春好SING音」包括刘洋（2月13日）、颜米羔（2月14日）、占士丁丁（2月15日）、刘威煌（2月20日）和龙婷（2月21日）热力开场；紧接晚上8时30分至10时正则由乐坛生力军包括：何晋乐及周智敏（2月13日）、刘芷君及徐惠晴（2月14日）、冯熙燮及胡子贝（2月15日）接棒演出。

13号晚打头阵的刘洋说︰「维多利亚港的景色真的很美，每次我有朋友来香港，我也会带他们去欣赏维港两岸，今次可以在维港旁对着粉丝唱歌真的感到很开心。」龙婷表示：「维港有她独特的魅力，今次活动既有我们歌手表演，也有市集和素人busking，就算在此消磨一整天也会觉得充满无限惊喜。」14号情人节晚上表演的刘芷君说：「我和徐惠晴会拣很多很冧的情歌送给大家。」来自《声秀》的乐坛生力军冯熙燮、胡子贝正商量会否在15号晚一起Jam歌，当然也会献唱各自的个人新作。另外，北角东渡轮码头1楼增设市集及下午3时至7时「素人Busking时段」。

门票1.31公售

票价分别为港币$680（VIP票连礼品包）、$480（ZONE A）和$380（ZONE B）三种，每张门票均包含音乐派对入场券一张、小食饮品、市集游戏代币5个及45分钟洋紫荆维港游船票一张（可搭乘2月13-16日指定17︰45-18︰30／18︰45-19︰30航班）。门票于 1月31日（星期六）在指定售票平台KKDAY、Patotix及Ticketflag公开发售。

「新春好SING音」环节（每晚6︰30开始），包括︰

・2月13日︰刘洋

・2月14日︰颜米羔

・2月15日︰占士丁丁

・2月20日︰刘威煌

・2月21日︰龙婷

紧接其后的 「乐坛生力军」环节（每晚8︰30开始），目前已确定的演出组合包括：

・2月13日︰何晋乐（Rock）、周智敏（Emily）

・2月14日︰刘芷君（Aster）、徐惠晴（Vanessa）

・2月15日︰冯熙燮（Ryan）、胡子贝（Matt）

维港伴我启航 Sail with Me 音乐派对

地点：北角东渡轮码头2楼

日期：2026年2月13日至15日、18日至22日

2楼主舞台为售票演出