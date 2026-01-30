前《东张》女神家庭生活出现冲击？因一事心情难明朗 弃近7万政府工杀入政界学界成就非凡

曾因勇闯「曱甴屋」而被网民大赞的前《东张》女神黄颖君（Burmie）在2022年离开TVB后，曾转跑道加入政府成为民政事务局媒体主任，月薪达港币$67,295，接着黄颖君毅然放弃政府工，成为武汉市港区政协委员，更成为国安法导师，去年12月又再度挑战新领域，加入香港浸会大学（HKBU），担任大学合作发展处高级经理。

黄颖君家庭生活出现冲击

黄颖君不单在工作上遇上新挑战，家庭生活同样出现冲击，昨日（29日）黄颖君在IG贴上黑白相并说：「这一两年，家中长辈相继离世，心情确实难以十分明朗。爷爷离开后，嫲嫲也随他而去，今天所有手续及仪式都完成了，他们安放在一个非常开扬宁静的环境。」

黄颖君近年家中长辈相继离去

相中看到黄颖君身穿毕业袍与爷爷嫲嫲合照，可惜两人近年相继离去，黄颖君心情当然难以放下：「这张十多年前拍下的照片，那时我是家里第一个大学生，爷爷嫲嫲脸上骄傲的笑意藏都藏不住。看著他们走过这下半生，也令我思考一下，待我迟暮之年，会是怎样呢？仍是这样奋不顾身地投入工作？还是只想追求快活人生？一路好走，一切随风，去到没有痛苦的地方，你们的爱，我会永远珍藏。」黄颖君曾经表示因为要为养家还债而加入娱乐圈，在大学期间，有一天从事制衣生意的父母致电她，指因错信朋友而导致生意失败并要破产。

黄颖君因要养家兼还债而加入娱乐圈

为了交大学学费兼替屋企还债，黄颖君曾一周补习补足7天，还兼职做客户服务员及派传单，最高峰时，曾经一日打7份工，最后她选择进入娱乐圈，希望可以名成利就。黄颖君曾参选2012年《香港小姐竞选》，当年战况非常激烈，有张名雅、黄心颖、朱千雪、岑杏贤、汤洛雯等等，不过黄颖君在20强被淘汰，后来签约TVB拍剧，最令人印象深刻的是《降魔的》中饰演「龙猫嫂」。黄颖君在2019年2月加入《东张西望》成为外景主持之一，她曾说：「我相信很多事都是累积而成，好像我出了哲学书，可能因为这样令《东张》的监制认识了我。很多事有规划时不一定会成功，反而是装备好自己，我演完戏就一定会回看演出，学习如何完善自己，因为机会是留给有准备的人。而且在兴趣上努力发光发亮，总有一天会吸引到人了解你的才能。」

