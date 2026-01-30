周星驰以IP「星星群侠传」发起人身份发掘人才 征集大众创意作品 创作者可获与星爷面对面交流

周星驰之前密锣紧鼓筹拍电影新作《女足》，其公司官方抖音「九五二七剧场」近日上传一段短视频，周星驰画出食神史提芬周、包租婆和如花，同时呼吁大家参与共创内容。影片不仅唤起观众的童年回忆，也展示了动漫化表现的趣味与亲和力，为专案增添了更多互动亮点。

发掘具备创意人才

30多年来，周星驰电影以独特的喜剧风格，建构了深植华语世界的情感宇宙。那些小人物的角色与情节，映照了无数普通人的成长与奋斗。如今，全新原创IP「星星群侠传」首次以动漫形式呈现，掀起属于全球华人的集体回忆潮。 星爷以「IP发起人」身份 发掘创意人才。 据官方团队表示，项目邀请周星驰担任「IP发起人」，提供一个创意展示的机会，让更多普罗大众可以发挥创意，共享创作带来的经济收益。特别是在 AI 技术快速普及的时代，透过共创活动，发掘更多具备创意的人才，推动未来创作的产业生态。

周星驰画出形象食神周、包租婶与如花妹，同时呼吁大家参与共创内容。

全新原创IP「星星群侠传」首次以动漫形式呈现。

包租婶

创作者可获得与星爷面对面交流

活动向所有喜欢周星驰电影的影迷和创作者开放投稿与投票，优秀作品不仅有机会纳入官方内容体系和享有经济收益，创作者还可以获得与星爷面对面交流、探讨创作理念的机会。「共创群侠，由你开篇」，这种模式打破了传统IP单向输出，让观众从旁观者转变为参与者，真正融入故事世界的构建，形成创作者、粉丝与IP共同推动的内容生态。

群像英雄世界观与动漫呈现

「星星群侠传」凝聚了超过30年的电影记忆，从经典作品中提炼出最具代表性的精神内核，将「小人物的努力、坚持与逆袭」转化为当下依然具有共鸣的叙事语言。这不仅是一场情怀回顾，更是一种跨文化、跨世代的情感连结，唤起全球华人的共同记忆。作为全新原创IP，作品以群像英雄世界观为核心，致敬周星驰作品中最具代表性的小人物精神。