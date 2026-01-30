周吉佩儿时抛橙绝技变音乐会环节 感激3年来有吉S粉力撑

歌手周吉佩（吉吉）日前于主题嘉年华马戏团帐幕举行音乐会，以色彩缤纷上衣示人的吉吉，开场以一连串快歌打开序幕，又大派「马年金色银纸」high爆全场。

「条路唔易行」

吉吉唱新歌《为何我比不上他》时，与全场观众大合场，场面温馨。及后他感触多谢吉S粉（歌迷）的支持：「呢三年的确好多变化，但其实真系唔易行，好彩有在座你哋每一位陪我走过呢三年，我同你哋一齐成长，多谢你地一路咁锡我。」

现场不少吉S粉以小丑、马戏团人物等打扮示人，与吉吉摆pose影大合照。吉吉即场大晒密技「抛橙」，赢得全场掌声：「估唔到我细细个自己玩吓嘅技能，真系有一日会喺马戏团帐幕里面表演出嚟，所以唔好睇少自己识嘅每一样技能。」吉吉换上皮褛孭结他唱《凡星》rock爆全场，最后以一连串快歌《重口味》、《隆重登场》等，掀起全晚高潮。