郭羡妮再为《寻秦记》配音证加长版上映 Yanny单飞揾钱避谈古天乐接洽Lolly Talk︰话唔埋拆伙

影视圈
更新时间：16:15 2026-01-30 HKT
发布时间：16:15 2026-01-30 HKT

郭羡妮（Sonija）与Lolly Talk成员Yanny（刘绮婷）今日（30日）出席商场新春活动。提到农历年，Sonija表示带埋女儿跟随老公返河南家乡过年，放烟花气氛好热闹，会带保健品送给奶奶，送护肤品给老公的姊姊和妹妹。

《寻秦记》加长版添家庭戏

问可会带电影《寻秦记》的闪卡送给亲友留念？她笑言要储，琴清的数量比较少，「我储了一张也被女儿据为己有！都可以带一些《寻秦记》的纪念品送给亲友。」问到是否推出《寻秦记》加长版？Sonija表示刚完成配音，称上映机会好大，主要加入了家庭戏。在旁的Yanny指看了五次电影《寻秦记》，曾帮手宣传穿上戏服扮琴清，煮心型牛扒给古天乐试味；Sonija大赞Yanny扮琴清维妙维肖，「古仔仲亲手喂她食牛扒，古仔平时畀个心（手势）也不肯！」问她是否羡慕？Sonija笑言不会羡慕，「我有老公喂。」

提到不少观众看电影《寻秦记》后大赞Sonija保养得宜，她指会到美容院，身形管理就是多做运动，「最紧要周围观察，四围去，培养内涵。」谈到女儿现年13岁，外貌似足她一样靓女，她笑指︰「可以再靓一点，希望越大越靓！」

最后提到Lolly Talk约满公司，Yanny承认有几间不同公司与她们洽谈。问到古天乐可有跟她们洽谈？她避谈指8位成员会一齐倾讨论去向，仍未有定案。谈到有可能拆伙？她说：「说不定，我们8人会保持沟通。」笑称是次出席活动，「独自赚钱先！」

