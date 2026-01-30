披头四4部曲主角首批型相出土 同步上映被喻为电影界马拉松

《007：鬼影帝国》导演森文迪斯（Sam Mendes）执导的英国殿堂级乐队披头四的4部曲电影《The Beatles — A Four-Film Cinematic Event》，首批剧照昨日以明信片形式于利物浦表演艺术学院（LIPA）惊喜曝光，这系列破天荒分拆成4部独立电影、分别从4位成员视角出发的传记片，正式揭开神秘面纱。

家属授权全力支持

「披头四」成员保罗麦卡尼（Paul McCartney）将由《哈姆尼特》保罗麦斯卡（Paul Mescal）饰演，《皇家特工：第一任务》Harris Dickinson饰演约翰连侬（John Lennon）、《伊利舍林的女妖》Barry Keoghan饰演灵高史达（Ringo Starr），以及《怪奇物语》Joseph Quinn扮演佐治夏里逊（George Harrison）。配角阵容同样星光熠熠。《小妇人》茜尔莎罗伦（Saoirse Ronan）将饰演 Linda McCartney、金球视后泽井杏奈扮演小野洋子、《性爱自修室》Aimee Lou Wood 饰演Pattie Boyd，而James Norton则饰演传奇经理人Brian Epstein。

导演森文迪斯形容此项目为「电影界的马拉松式体验」，4部影片将于2028年4月同步上映。制作团队更史无前例获得披头四成员及其家属授权全部音乐及生平版权，力求还原「利物浦四子」从崛起到解散的传奇故事。