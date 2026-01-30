Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

披头四4部曲主角首批型相出土 同步上映被喻为电影界马拉松

影视圈
更新时间：15:15 2026-01-30 HKT
发布时间：15:15 2026-01-30 HKT

《007：鬼影帝国》导演森文迪斯（Sam Mendes）执导的英国殿堂级乐队披头四的4部曲电影《The Beatles — A Four-Film Cinematic Event》，首批剧照昨日以明信片形式于利物浦表演艺术学院（LIPA）惊喜曝光，这系列破天荒分拆成4部独立电影、分别从4位成员视角出发的传记片，正式揭开神秘面纱。

家属授权全力支持

「披头四」成员保罗麦卡尼（Paul McCartney）将由《哈姆尼特》保罗麦斯卡（Paul Mescal）饰演，《皇家特工：第一任务》Harris Dickinson饰演约翰连侬（John Lennon）、《伊利舍林的女妖》Barry Keoghan饰演灵高史达（Ringo Starr），以及《怪奇物语》Joseph Quinn扮演佐治夏里逊（George Harrison）。配角阵容同样星光熠熠。《小妇人》茜尔莎罗伦（Saoirse Ronan）将饰演 Linda McCartney、金球视后泽井杏奈扮演小野洋子、《性爱自修室》Aimee Lou Wood 饰演Pattie Boyd，而James Norton则饰演传奇经理人Brian Epstein。

导演森文迪斯形容此项目为「电影界的马拉松式体验」，4部影片将于2028年4月同步上映。制作团队更史无前例获得披头四成员及其家属授权全部音乐及生平版权，力求还原「利物浦四子」从崛起到解散的传奇故事。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示自选导航点 港人震惊：坐咗地铁几十年都唔知
台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示目的地导航 港人震惊：搭咗地铁几十年都唔知
生活百科
23小时前
巴拿马法院裁定长和两港口合同违宪 公司反撃：裁决有违诚信 令人不齿
01:29
巴拿马法院裁定长和两港口合同违宪 公司反撃：裁决有违诚信 令人不齿
股市
40分钟前
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
生活百科
2026-01-29 12:08 HKT
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
「贴地视帝」移居中山彻底融入生活  带爱妻坐胶櫈仔踎街边  擘大髀叹5蚊面尽显豪情
「贴地视帝」移居中山彻底融入生活  带爱妻坐胶櫈仔踎街边  擘大髀叹5蚊面尽显豪情
影视圈
7小时前
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
00:55
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
2026-01-28 16:41 HKT
巴士安全带︱消息：考虑暂缓或修例 甚至撤回条例 陈美宝下午见记者交代安排
02:47
巴士安全带︱陈美宝承认法律条文有不足 会删除相关条文 完善后再提交立法会
社会
8分钟前
00:57
上环找换店外两日籍男被抢5800万日圆 消息：疑犯在机场被捕
突发
53分钟前
「办公室内呻吟」片疯传 新加坡企业创办人疑与女下属激战 遭公司除名
「办公室内呻吟」片疯传 新加坡企业创办人疑与女下属激战 遭公司除名
即时国际
6小时前
安全带规例只适用于1.25后登记巴士？江玉欢冀政府解说 法律界议员：非直接规管乘客
02:47
安全带规例只适用于1.25后登记巴士？江玉欢冀政府解说 法律界议员：非直接规管乘客
社会
5小时前