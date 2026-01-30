碧咸夫妇遭揭揦鲊招害大仔 旧爱暗示有人向狗仔队泄露Brooklyn行踪

英国前球星碧咸（David Beckham）与太太Victoria Beckham日前被26岁大仔Brooklyn踢爆破坏他与妮歌娜佩丝（Nicola Peltz）的婚姻，又夹埋传媒唱衰他。Brooklyn亦提到在婚礼上被母亲抢去他与妮歌娜的第一只舞，Victoria甚至对他跳不雅舞蹈，令他感到前所未有的难堪。

曝光率最紧要

而于2017年与Brooklyn拍拖的25岁英国女演员Afton McKeith受访时，则强烈暗示碧咸夫妇将Brooklyn的私人行程泄露给狗仔队。Afton向媒体表示，Brooklyn身边有熟知他生活作息的人在偷偷爆料给狗仔队，好让他们拍到他的画面，而这个人不是他的学校同学，Afton不打算直接揭露爆料者的身份，当她受访否认Brooklyn被同学出卖的可能性，她即语带玄机表示：「我觉得他发公开声明是正确的决定，因为多年来他和妮可娜都被媒体错误描绘，当你在外界眼前经年累月都被媒体误导，真的很难承受，亦会很有压力。」

Afton再指：「我能看出他会变得非常痛苦和焦虑。我知道几乎每日都有狗仔队跟着他。一定是有人在幕后策划这一切，对他的行程了如指掌，因此我相信这绝非偶然。我不会说我认为是谁，我脑子里有一个想法，但不是学校里的任何人。」

日前，有指妮歌娜每月获「茄汁大王」父亲Nelson Peltz给予100万美元（约780万港元）生活费，而且Brooklyn要签婚前协议书，都是碧咸夫妇意料不到的。