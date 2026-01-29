黄庭锋开斋完成今年首单赚钱Job 主动埋客户堆搲捞 闻致命尼帕病毒外游却步

黄庭锋今晚（29日）担任汽车品牌活动司仪，热爱汽车及驾驶的他，自认正常车速好稳阵，但有朋友认为他揸车慢，他说︰「可能朋友坐惯快车！我系好钟意揸车，我觉得过程系叉电，夜晚想放松一下，可能会揸车去西贡、清水湾，好舒服。」

做艺人难收炉

黄庭锋有多年驾驶经验，却笑指爸爸坐他车时，都会像教车师傅般教他驾驶技术，他认为这是爱，自觉叻过父亲，「爸爸而家尽量唔会揸车，佢好惊过海，去到港岛区好似去咗外国咁，好怕唔熟嘅路。」他透露是次活动是今年第一个赚钱Job，二月初都有主持工作，问他是否过肥年？他说：「肥啦！都想多啲工作，而家个市麻麻哋，我都会主动啲多啲同客户倾偈。」提到农历年，他明言做艺人难收炉，有工作就会做，「要带欢乐畀大家！」

黄庭锋想到阳光与海滩地方旅行，谈到印度爆发致命尼帕病毒疫情，引发亚洲国家加强机场检疫措施，他表示：「可能都要谂多步，唔同以前咁话飞就飞。」