Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄庭锋开斋完成今年首单赚钱Job 主动埋客户堆搲捞 闻致命尼帕病毒外游却步

影视圈
更新时间：22:15 2026-01-29 HKT
发布时间：22:15 2026-01-29 HKT

黄庭锋今晚（29日）担任汽车品牌活动司仪，热爱汽车及驾驶的他，自认正常车速好稳阵，但有朋友认为他揸车慢，他说︰「可能朋友坐惯快车！我系好钟意揸车，我觉得过程系叉电，夜晚想放松一下，可能会揸车去西贡、清水湾，好舒服。」

做艺人难收炉

黄庭锋有多年驾驶经验，却笑指爸爸坐他车时，都会像教车师傅般教他驾驶技术，他认为这是爱，自觉叻过父亲，「爸爸而家尽量唔会揸车，佢好惊过海，去到港岛区好似去咗外国咁，好怕唔熟嘅路。」他透露是次活动是今年第一个赚钱Job，二月初都有主持工作，问他是否过肥年？他说：「肥啦！都想多啲工作，而家个市麻麻哋，我都会主动啲多啲同客户倾偈。」提到农历年，他明言做艺人难收炉，有工作就会做，「要带欢乐畀大家！」

黄庭锋想到阳光与海滩地方旅行，谈到印度爆发致命尼帕病毒疫情，引发亚洲国家加强机场检疫措施，他表示：「可能都要谂多步，唔同以前咁话飞就飞。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
生活百科
11小时前
新世界传易主 周大福郑家纯家族拟售控股权予美资黑石
新世界传易主 确认获投资者接洽 郑家纯家族据报拟售控股权予美资黑石
商业创科
2小时前
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
时事热话
13小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
00:55
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
2026-01-28 16:41 HKT
「手机碰瓷党」专门针对一类人 跌一跌机身裂晒屈高昂维修费 苦主提4大要点可避无妄之灾 ｜Juicy叮
「手机碰瓷党」专门针对一类人 跌一跌机身裂晒屈高昂维修费 苦主提4大要点可避无妄之灾 ｜Juicy叮
时事热话
7小时前
巴士男乘客无法解开安全带 被困逾45分钟 城巴致歉并调查原因
01:20
巴士男乘客无法解开安全带 被困逾45分钟 城巴致歉并调查原因
突发
6小时前
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
饮食
6小时前
粤车南下｜内地客驾车闯梅窝禁区泊公园遭举报 内地网民称港有「民间纠察队」？ 促查北上港车乱停放
粤车南下｜内地客驾车闯梅窝禁区泊公园遭举报 内地网民称港有「民间纠察队」？ 促查北上港车乱停放
社会
7小时前
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
影视圈
11小时前