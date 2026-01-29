杨思琦翻唱 《天命最高》 被批唱腔奇怪兼有乡音

现年47岁的杨思琦自2014年离开TVB后北上发展，并积极经营抖音、微博等社交网与网民互动，又频频开直播狂吸「人仔」。日前，她在社交网分享翻唱近期Hit爆的《寻秦记》主题曲《天命最高》，可惜惹来大量负评。

叫粉丝支持香港电影

杨思琦分享翻唱《天命最高》的影片，她写道：「大家看了电影《寻秦记》没有？厉害原来已经是25年了，我也是2001的Misshk，刚好同年出道，我和小朋友也看了，他们也很喜欢！支持香港电影〈还没有看的，快去看看）」她续指最近在直播间很多人都嚷着想听她唱这一首，「哈哈第一次胆粗粗找来唱唱，让你们要笑笑，听完，有没有当年的回忆涌上心头呢！大家开心。」

被指打扮保守老土

片中见杨思琦以绿色配啡色的上衣示人，扎上一条马尾，打扮保守老土，加上开重滤镜顿变「蛇精样」；杨思琦投入感情大唱《天命最高》时，唱腔奇怪，广东话突有「乡音」，网民对于杨思琦的唱腔和衣著风格都一面倒负评，直指好恐怖：「噪音大妈」、「好好一个香港人，广东话变到有乡音，笑死」、「明明你喺香港土生土长，几十年一直都都系讲广东话，讲嘢从来都冇乡音，点解而家返咗大陆就要扮有乡音」、「点做到练出乡音」。