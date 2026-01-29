Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

杨思琦翻唱 《天命最高》 被批唱腔奇怪兼有乡音

影视圈
更新时间：22:45 2026-01-29 HKT
发布时间：22:45 2026-01-29 HKT

现年47岁的杨思琦自2014年离开TVB后北上发展，并积极经营抖音、微博等社交网与网民互动，又频频开直播狂吸「人仔」。日前，她在社交网分享翻唱近期Hit爆的《寻秦记》主题曲《天命最高》，可惜惹来大量负评。

叫粉丝支持香港电影

杨思琦分享翻唱《天命最高》的影片，她写道：「大家看了电影《寻秦记》没有？厉害原来已经是25年了，我也是2001的Misshk，刚好同年出道，我和小朋友也看了，他们也很喜欢！支持香港电影〈还没有看的，快去看看）」她续指最近在直播间很多人都嚷着想听她唱这一首，「哈哈第一次胆粗粗找来唱唱，让你们要笑笑，听完，有没有当年的回忆涌上心头呢！大家开心。」

被指打扮保守老土

片中见杨思琦以绿色配啡色的上衣示人，扎上一条马尾，打扮保守老土，加上开重滤镜顿变「蛇精样」；杨思琦投入感情大唱《天命最高》时，唱腔奇怪，广东话突有「乡音」，网民对于杨思琦的唱腔和衣著风格都一面倒负评，直指好恐怖：「噪音大妈」、「好好一个香港人，广东话变到有乡音，笑死」、「明明你喺香港土生土长，几十年一直都都系讲广东话，讲嘢从来都冇乡音，点解而家返咗大陆就要扮有乡音」、「点做到练出乡音」。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
生活百科
11小时前
新世界传易主 周大福郑家纯家族拟售控股权予美资黑石
新世界传易主 确认获投资者接洽 郑家纯家族据报拟售控股权予美资黑石
商业创科
2小时前
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
时事热话
13小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
00:55
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
2026-01-28 16:41 HKT
「手机碰瓷党」专门针对一类人 跌一跌机身裂晒屈高昂维修费 苦主提4大要点可避无妄之灾 ｜Juicy叮
「手机碰瓷党」专门针对一类人 跌一跌机身裂晒屈高昂维修费 苦主提4大要点可避无妄之灾 ｜Juicy叮
时事热话
7小时前
巴士男乘客无法解开安全带 被困逾45分钟 城巴致歉并调查原因
01:20
巴士男乘客无法解开安全带 被困逾45分钟 城巴致歉并调查原因
突发
6小时前
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
饮食
6小时前
粤车南下｜内地客驾车闯梅窝禁区泊公园遭举报 内地网民称港有「民间纠察队」？ 促查北上港车乱停放
粤车南下｜内地客驾车闯梅窝禁区泊公园遭举报 内地网民称港有「民间纠察队」？ 促查北上港车乱停放
社会
7小时前
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
影视圈
11小时前