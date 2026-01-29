郭富城奇幻喜剧《老子》台北开镜 同王柏杰「父子关系」成谜 陈意涵向导演要求加戏

郭富城日前曾预告农历新年前夕将投入全新电影拍摄，今日终于揭盅，他将出演由许富翔执导的奇幻喜剧《老子》，伙拍王柏杰、陈意涵、杨贵媚、古斌等台湾演员倾力演出。城城与《老子》的主创团队今日出席开镜仪式，现场喜气洋洋，他对新作剧本十分欣赏，而且很投入，事前在香港和导演及主创团队多次见面交流剧本及造型，对每个细节也提出宝贵意见。

城城与团队拿利是大合照

到了正式开机，城城万分期待，很开心收到于香港电影开机传统必备的「开工利是」，和主演王柏杰、陈意涵、古斌及导演团队一起拿着利是大合照，祈愿开工大吉、拍摄顺利。王柏杰则拿出被视为百工百业守护神的经典零食，既讨喜又可爱，现场气氛热闹欢欣。城城透露新戏开拍心情：「每次接演到新的电影，我都把自己当成一个新的演员，最重要的是全情投入，用心地从中学习更多，就像和角色活过一次一样！」又说筹备期间和许导、王柏杰都花费许多时间沟通，从角色外型到个性谈吐，每个细节都不放过，务求做到最好。

王柏杰与城城共事好荣幸

敬业的城城向来都为演戏做足准备，事前已经充分了解拍档王柏杰：「很期待和第一次合作的演员们交流，尤其柏杰，看到他也是准备十足而来。我们对手戏比较多，希望多些交流，互相学习，取得最好的默契！」于开镜现场两人穿着剧组特制电影T恤，郭富城的T恤上写着「我是他儿子」，王柏杰的T恤上则是一句「他是我老子」，加上本片为奇幻喜剧题材，真正的父子关系成谜，王柏杰表示能与城城共事非常荣幸：「可以跟郭富城合作有一种梦想实现的感觉，尤其是在一个这么有趣的角色，虽然真的很紧张，但想到可以跟他一起共创，而且是非常难得的经验。我也一直想跟许富翔导演合作，这次终于圆梦了，两个愿望一次满足。」陈意涵笑说：「想接演的原因当然是因为导演和我很熟，好不容易这次有机会，我在家一直举手说我要演，自己努力争取这个角色来的！」，并搞笑说很羡慕王柏杰和郭富城有很多对手戏，「我有和导演说，我可不可以加戏？结果导演回我，你可以多来探班就好。」古斌则说：「电影剧情一定是华人都会有共鸣的话题，上映后一定会带家人进戏院看片。」