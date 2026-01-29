Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭富城奇幻喜剧《老子》台北开镜 同王柏杰「父子关系」成谜 陈意涵向导演要求加戏

影视圈
更新时间：21:15 2026-01-29 HKT
发布时间：21:15 2026-01-29 HKT

郭富城日前曾预告农历新年前夕将投入全新电影拍摄，今日终于揭盅，他将出演由许富翔执导的奇幻喜剧《老子》，伙拍王柏杰、陈意涵、杨贵媚、古斌等台湾演员倾力演出。城城与《老子》的主创团队今日出席开镜仪式，现场喜气洋洋，他对新作剧本十分欣赏，而且很投入，事前在香港和导演及主创团队多次见面交流剧本及造型，对每个细节也提出宝贵意见。

城城与团队拿利是大合照

到了正式开机，城城万分期待，很开心收到于香港电影开机传统必备的「开工利是」，和主演王柏杰、陈意涵、古斌及导演团队一起拿着利是大合照，祈愿开工大吉、拍摄顺利。王柏杰则拿出被视为百工百业守护神的经典零食，既讨喜又可爱，现场气氛热闹欢欣。城城透露新戏开拍心情：「每次接演到新的电影，我都把自己当成一个新的演员，最重要的是全情投入，用心地从中学习更多，就像和角色活过一次一样！」又说筹备期间和许导、王柏杰都花费许多时间沟通，从角色外型到个性谈吐，每个细节都不放过，务求做到最好。

王柏杰与城城共事好荣幸

敬业的城城向来都为演戏做足准备，事前已经充分了解拍档王柏杰：「很期待和第一次合作的演员们交流，尤其柏杰，看到他也是准备十足而来。我们对手戏比较多，希望多些交流，互相学习，取得最好的默契！」于开镜现场两人穿着剧组特制电影T恤，郭富城的T恤上写着「我是他儿子」，王柏杰的T恤上则是一句「他是我老子」，加上本片为奇幻喜剧题材，真正的父子关系成谜，王柏杰表示能与城城共事非常荣幸：「可以跟郭富城合作有一种梦想实现的感觉，尤其是在一个这么有趣的角色，虽然真的很紧张，但想到可以跟他一起共创，而且是非常难得的经验。我也一直想跟许富翔导演合作，这次终于圆梦了，两个愿望一次满足。」陈意涵笑说：「想接演的原因当然是因为导演和我很熟，好不容易这次有机会，我在家一直举手说我要演，自己努力争取这个角色来的！」，并搞笑说很羡慕王柏杰和郭富城有很多对手戏，「我有和导演说，我可不可以加戏？结果导演回我，你可以多来探班就好。」古斌则说：「电影剧情一定是华人都会有共鸣的话题，上映后一定会带家人进戏院看片。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
生活百科
10小时前
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
时事热话
11小时前
新世界传易主 周大福郑家纯家族拟售控股权予美资黑石
新世界传易主 确认获投资者接洽 郑家纯家族据报拟售控股权予美资黑石
商业创科
1小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
「手机碰瓷党」专门针对一类人 跌一跌机身裂晒屈高昂维修费 苦主提4大要点可避无妄之灾 ｜Juicy叮
「手机碰瓷党」专门针对一类人 跌一跌机身裂晒屈高昂维修费 苦主提4大要点可避无妄之灾 ｜Juicy叮
时事热话
6小时前
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
00:55
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
2026-01-28 16:41 HKT
粤车南下｜内地客驾车闯梅窝禁区泊公园遭举报 内地网民称港有「民间纠察队」？ 促查北上港车乱停放
粤车南下｜内地客驾车闯梅窝禁区泊公园遭举报 内地网民称港有「民间纠察队」？ 促查北上港车乱停放
社会
6小时前
巴士男乘客无法解开安全带 被困逾45分钟 城巴致歉并调查原因
01:20
巴士男乘客无法解开安全带 被困逾45分钟 城巴致歉并调查原因
突发
4小时前
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
影视圈
10小时前
长者社企面包店荃湾开张！每日新鲜出炉蛋挞/菠萝包 全场8折优惠+必试$55越式法包配咖啡
长者社企面包店荃湾开张！每日新鲜出炉蛋挞/菠萝包 全场8折优惠+必试$55越式法包配咖啡
饮食
2026-01-28 18:15 HKT