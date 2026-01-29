Brian学紧写挥春︰下次挑战抑郁 「蝴蝶效应」带挈新频道揾古天乐倾食

香港Hip-hop组合廿四味成员之一的Brian（李凯贤）今日（29日）出席电动车品牌活动。早前Brian接受访问时搞笑指中文字「蝴蝶」笔划「多到画符连鬼都吓走」，「铜锣湾」的笔划「多到起楼」而成为热话。Brian明言有拍片在社交网分享自己识写「蝴蝶」、「铜锣湾」。

廿四味6月开骚

Brian续说：「好多朋友叫我写挥春，我要学写新年说话，又有人传讯息嚟『抑郁』两个字，叫我不如学写呢个啦！哗，咁多笔划，等我学埋要写嘅嘢先！」

Brain被称为Hip-hop界滑板教父，其经营的滑板店最近搬到铜锣湾地舖，他指由1999年经营楼上滑板店，一直想搬到地铺发展。谈到市道不佳，他明言相信香港经济，「我而家一星期都玩滑板三、四次，但唔会跳楼梯，都系玩平地。太太本身有跳舞，都好明白，好支持我。」Brain笑指囡囡未有跟他学玩滑板，「反而阿女识自弹自唱，又会创作歌曲，我会支持。」

谈到音乐工作，Brain透露廿四味将会出歌，六月开骚，稍后他会主理网上频道分享美食，「呢个频道我会介绍香港好食又好正嘅嘢！如果外国有好正嘢食，都会计划周围拍。」问他是否在网台节目分享某名店烧鹅、叉烧食评而大受欢迎，萌生经营频道想法？Brain直言有朋友接洽他，双方理念一致一拍即合。问到可会邀请嘉宾？他笑言︰「一定会请廿四味成员！（请埋老板古天乐？）好快会知啦！」