MakerVille与商台破冰成功 Ian陈卓贤久违现身宣传新歌获过百粉丝守候 MIRROR上半年会推出新团歌

去年MIRROR所属公司MakerVille疑与商台反目，两个月前AK原定上商台宣传新歌却突然被取消当日所有节目访问，MIRROR更破例缺席今年《叱咤》颁奖礼，双方关系恶化越传越盛。冰封近半年终见转机，MIRROR成员Ian今日现身商台接受《叱咤乐坛》节目访问，看来商台与MakerVille成功破冰。

Ian落车后向粉丝挥手

早上已有过百粉丝担定凳仔、露营椅在商台门外守候Ian，一段广播道行人路排满粉丝人龙，有带相机的人更企上折凳在较高处欲找最佳位置为Ian影靓仔相，也见不少粉丝携带应援物资和Ian的CD。大约中午12时许，节目直播访问开始前，Ian的座驾直驶入商台后门，他落车后向一班粉丝挥手，现场一片粉丝欢呼声。Ian由后门停车场走向商台正面，沿路同所有粉丝挥手打招呼，也企定让记者影相。Ian被问到再上商台算不算关系破冰时，只挥手没回答，身旁助手随即表示赶时间并拉走Ian入商台大楼。

婚礼浪漫启发灵感

Ian在直播访问谈到刚放完假，去澳洲参加音乐监制陈考威的婚礼，顺道在婚礼前去纽西兰充电，笑言在婚礼同陈考威开始谈之后合作，但气氛放松不是开会，更因婚礼浪漫温馨启发灵感，回程在飞机写起一只歌的曲词Demo，分享了在飞机用乐器手机程式写旋律的点滴。谈到今年出歌主题围绕感官，Ian在考虑今年第一只歌到底是大家熟悉的曲风还是写起已久一直未出的，最后拣了当伤心时听会易投放感情的慢歌《伤口上洒辣椒酱》，讲越想做些事去忘记对方却越放不低，他觉得黄伟文的歌词完美呈现比在伤口洒盐更痛，拍MV要不停食辣椒酱食到哭，但自己其实怕辣。

与姜涛对唱《你要倔强》有互助感觉

谈到为姜涛写的歌《你要倔强》，Ian透露2人在几年前一齐探讨题材，等到这时才推出是因二人历练多了，觉得歌曲适合在此时诞生，而令Ian感动是应邀在姜涛演唱会上2人对唱这歌时有互助感觉。

至于粉丝关注MIRROR演唱会，Ian直言今年会开但未透露日子，自己会先做全新个唱，又剧透已见到工作日历上有团歌MV拍摄，估上半年出新团歌。他又谈到想去挪威一间海边录音室生活几个月录制唱片，惟今年未能成事。

对于破冰一事带笑不语

直播访问结束后，Ian特意落楼为在外守候他的粉丝签名，粉丝纷纷上前，Ian耐性地逐一签名满足大家，签了大约20分钟才返上楼继续工作，随后于下午3点前完成所有访问离开商台，他出来时惹粉丝起哄。Ian上车前也企定让记者影相，被追问久违再到商台是否破冰，Ian依然带笑不语。