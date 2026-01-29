Kenji与Martin受台湾BL剧带挈粉丝激增 情人节「蜜会」香港支持者

「男女通杀」的型男范麒智（Kenji）、王智骞（Martin），去年凭主演台湾BL剧《灵魂约定》人气大增，其社交群组激增五位数粉丝，日前二人就宣布于情人节举行的《Kenji & Martin Fan Meeting 2026 in Hong Kong》，回到香港舞台，与粉丝再次相聚，大派福利。

CP热度高劲吸男粉丝

过去一段时间，Kenji与Martin的工作重心多在外地，同时为回馈香港粉丝的支持，二人特别选在情人节这个温馨的日子举行粉丝见面会，亦是相隔两年后，再次在港与粉丝近距离相聚，对此Kenji表示：「过咗两年再喺香港开Fan Meeting，心情当然开心，因为呢段时间成日都喺香港同台湾两个地方走嚟走去，所以冇乜机会见到香港嘅朋友仔。今次我哋除咗会有表演，亦有唔同环节同粉丝互动，仲会即场推出一对Kenji同Martin嘅公仔，当然唔少得有惊喜送畀大家，真系好期待呢日嘅来临！」

Martin就认为选在情人节举行见面会，喻意一种同家人团聚的感觉：「上年好多时候都唔喺香港，成日都会收到唔同fans嘅讯息，问我哋几时会有香港活动。今次终于可以正正式式咁样再同来自各地嘅朋友聚一聚，所以特登拣情人节呢一日，就系想畀大家一种团聚嘅感觉，就好似屋企人咁。」

二人自从以CP组合亮相后，粉丝数目不断递增，未知当中是否吸纳了大批男粉丝？Kenji闻言即哈哈大笑：「吸纳男粉丝都有嘅，我记得有一个台湾嘅男粉丝好支持我，所以喺台湾活动佢都几乎到齐晒，而我记得好搞笑嘅，就系有一次佢整粉丝应援嘅时候，佢印错咗我个名做『 Kengi 』。」至于Martin指，自《灵魂约定》后，他多了不少粉丝追踪他的社交平台，虽然剧集已告一段落，但仍有不少粉丝，以他在剧中的名字来称呼他。

《Kenji & Martin Fan Meeting 2026 in Hong Kong》见面会详情

日期：2026年2月14日（星期六）

时间：晚上7时正

地点：The Wave 观塘 - 8/F

票价：HK$880（VIP） / HK$680（全场座位）

票务平台：BOOKYAY（https://www.bookyay.com/）

公开发售日期：2026年1月20日（星期二）

公开发售时间：早上10时正起