王敏奕不效法糖妹明言未敢雪卵 唔知老爷曾志伟动向

王敏奕今日现身时装活动，以一袭低胸抢眼裙装吸引众人目光，近日有报道指王敏奕为好友糖妹「打针」雪卵，她表示紧张到手震：「我听佢讲好多年㗎啦，我觉得佢有呢个谂法想去做呢件事，我一直都好支持佢。虽然我个人冇办法陪佢飞去台湾进行呢件事，我都好庆幸佢有一part系返香港要support嘅，佢都系畀一个机会我去参与。」对于「打针」一事，34岁的王敏奕坦言也心生畏惧，甚至形容针头的长度令人心惊：「我打都手震㗎，啲针原来咁长㗎，都惊啊，唔系𠮶啲短嘅针。」被问是否有考虑冻卵时，她坦白回应：「暂时未有需要。」

新project要保密

提到老爷曾志伟卸任TVB高层后，王敏奕表示未闻对方新动向：「我都冇独家消息，临近年有新年，希望可以大家放个假先啦，有啲咩都新年后再继续过一个新嘅一年，好嘅一年再出发啦。」又透露工作未受老爷卸任而减少，对即将展开的新项目充满期待：「其实都好好彩嘅，即系有啲好好嘅机会啦，嚟紧都会有新嘅project，好期待可以快啲同大家见面！」

另外，王敏奕现身时装骚，强调拣选服饰时最重视的并非「性感」与否：「着衫最紧要系舒服，同埋要清楚自己钟意啲咩，着得出自己一个感觉为主，所以我冇乜谂性感或者唔性感，呢套衫我着得好舒服、好钟意！」又透露平日会「借」老公外套陪衬：「而家好兴Unisex㗎嘛，我都会有时会买男装褛，即系oversize少少咁样衬一件比较可能feminine嘅款！」