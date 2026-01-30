Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭富城两女完美遗传舞台基因 神复制韩团辣舞片曝光 网民敲碗等父女同台

影视圈
更新时间：11:00 2026-01-30 HKT
发布时间：11:00 2026-01-30 HKT

60岁天王郭富城（Aaron）贵为「舞台王者」，深厚的舞蹈功力每次演出都令人目不暇给。近日其妻方媛（Moka）在社交平台分享新片，见到两个女儿7岁大女郭咏希（Chantelle）及5岁二女郭泳萱（Charlotte）大跳韩国女团舞，引起网民热议。 

郭富城两女爱跳舞

郭富城老婆方媛前日（28日）在IG公开两个女儿大跳韩国女团BABYMONSTER的歌曲《PSYCHO》，并留言：「爱跳舞的姐姐和妹妹」。影片中的Chantelle与Charlotte各自拍片，分开晒舞功，随住音乐扭腰摆手，舞步有板有眼，节奏感十足。

相关阅读：郭富城老婆方媛生完三胎急复工残爆？生图被指憔悴胶原蛋白明显流失 与上镜相差甚远

郭富城大女Chantelle穿上粉色上衣衬黑色短裙，舞姿俐落，展现自信。而穿上迷彩上衣配蓝色短裙的二女Charlotte，则活泼可爱，出尽全力做出复杂动作，虽然力量不及家姐，但表现萌爆，两姊妹完美遗传爸爸的节奏感及舞蹈基因，未来可期。

郭富城虎父无犬女

「天下第一关」郑绍康留言：「佢识唔识跳狂野之城？」也有不少网民等小朋友长大，与爸爸郭富城同台演出：「遗传基因太强了，期待跟爸爸共舞」、「有其父必有其女」、「跳舞真的很像爸爸，很有天份」、「要准备做爸爸嘅演唱会嘉宾」等。

相关阅读：方媛揭秘天王家庭日常 泄跑马地3千呎豪宅内部 郭富城甘做「女儿奴」互动画面曝光

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示自选导航点 港人震惊：坐咗地铁几十年都唔知
台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示目的地导航 港人震惊：搭咗地铁几十年都唔知
生活百科
18小时前
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
生活百科
23小时前
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
00:55
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
2026-01-28 16:41 HKT
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
有线宽频高层大地震  杜之克余咏珊何哲图辞任 黄雅芬接任CEO
社会
12小时前
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
影视圈
23小时前
大棋盘｜「高官音乐椅」再转 运输署长李颂恩升官 接任政制局常秘
政情
4小时前
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
时事热话
2026-01-29 10:37 HKT
业主喜获300万笋盘 2年后突被追收$6万印花税 质疑「政府冇钱」 专家解释物业估价真定义
业主喜获300万笋盘 2年后突被追收$6万印花税 质疑「政府冇钱」 专家解释物业估价真定义
楼市动向
5小时前
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
饮食
19小时前