郭富城两女完美遗传舞台基因 神复制韩团辣舞片曝光 网民敲碗等父女同台

60岁天王郭富城（Aaron）贵为「舞台王者」，深厚的舞蹈功力每次演出都令人目不暇给。近日其妻方媛（Moka）在社交平台分享新片，见到两个女儿7岁大女郭咏希（Chantelle）及5岁二女郭泳萱（Charlotte）大跳韩国女团舞，引起网民热议。

郭富城两女爱跳舞

郭富城老婆方媛前日（28日）在IG公开两个女儿大跳韩国女团BABYMONSTER的歌曲《PSYCHO》，并留言：「爱跳舞的姐姐和妹妹」。影片中的Chantelle与Charlotte各自拍片，分开晒舞功，随住音乐扭腰摆手，舞步有板有眼，节奏感十足。

郭富城大女Chantelle穿上粉色上衣衬黑色短裙，舞姿俐落，展现自信。而穿上迷彩上衣配蓝色短裙的二女Charlotte，则活泼可爱，出尽全力做出复杂动作，虽然力量不及家姐，但表现萌爆，两姊妹完美遗传爸爸的节奏感及舞蹈基因，未来可期。

郭富城虎父无犬女

「天下第一关」郑绍康留言：「佢识唔识跳狂野之城？」也有不少网民等小朋友长大，与爸爸郭富城同台演出：「遗传基因太强了，期待跟爸爸共舞」、「有其父必有其女」、「跳舞真的很像爸爸，很有天份」、「要准备做爸爸嘅演唱会嘉宾」等。

