碧咸大仔Brooklyn有老婆养每月零用780万 度假叹世界最贵红酒

影视圈
更新时间：14:15 2026-01-29 HKT
发布时间：14:15 2026-01-29 HKT

英国前球星碧咸（David Beckham）日前被大仔Brooklyn Beckham撰长文狂数破坏婚姻，并指不会跟父母和解。近日有报道指Brooklyn的太太妮歌娜佩丝（Nicola Peltz）每月可从其「茄汁大王」亿万富翁父亲Nelson Peltz手中获得高达100万美元（约780万港元）的生活津贴。

记者爆料食软饭

记者Marina Hyde日前在Podcast节目中表示：「就我所听到的情况，碧咸家确实给Brooklyn不少钱，但并不是天文数字。他们在某种程度上一直希望儿子能自立，靠自己过生活。也许Nelson Peltz本人会否认，但我听说他曾对碧后夫妇说过『我每个月给我女儿100万美元的零用钱』。」Marina再指碧咸夫妻没料到Brooklyn会成为要签婚前协议的一方。Nelson的身家被指高达16亿美元（约125亿港元），比起身家约6.8亿美元（约53亿港元）的碧咸夫妇，高出两倍多。

妮歌娜、Brooklyn一直过着超奢华生活，最近他们到圣芭芭拉度假，并品尝被称为「世上最昂贵的葡萄酒」，该酒来自1831年的超一级酒庄Château d'Yquem，该酒曾于2011年在拍卖会上以高达10.3万美元（约80.4万港元）成交，成为是史上单支葡萄酒拍卖价格最高的纪录。

