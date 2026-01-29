张文杰惊讶Tyson拍MV要求电影级制作 朱鉴然健身室偶遇获演出机会

Tyson Yoshi歌曲《追 CHASING THE WIND》拍成微电影宣传，晚上（28日）举行首映礼，Tyson赞主角张文杰气场凶狠，他形容演反派大佬就是要有压场感，称赞Tyson拍MV也要求电影级的制作，一定要支持，笑言︰「不是因为有得打Tyson才答应演出！」

拍完戏去考牌

对于早前Tyson表示畀他打得好舒服，张文杰笑说拍动作戏多年，早知道如何打才有最好效果又不会令对手受伤。朱鉴然表示能够参与演出是缘份，透露有日与Tyson在gym room做运动相遇，想不到对方邀约演出。两人都有飞电单车的场面，但张文杰、朱鉴然都无电单车牌，指当时是在拖车上拍摄。张文杰表示拍摄前已对驾驶电单车感兴趣，拍完激发学电单车的心，「已报读课程，稍后会考试！」朱鉴然还在考虑是否考电单车牌。