Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Tyson Yoshi 花150万为新歌拍微电影 揾Nancy做女主角够清纯 拍吻戏有向太太备案

影视圈
更新时间：11:18 2026-01-29 HKT
发布时间：11:18 2026-01-29 HKT

Tyson Yoshi昨晚（28日）为新歌《追 CHASING THE WIND》微电影举行首映礼，参与演出的游学修、归绰峣（Nancy）、张文杰（German）、朱鉴然等现身宣传，冯德伦和张继聪等亦有到来捧场。

下一步想出漫画

Tyson去年花100万拍摄歌曲《1994》MV，今次再花150万为新歌拍摄微电影，同时也是《1994》的前传故事，他笑言除开逐分钟计是比上次便宜，问到下个目标是否拍成电影？他表示下一步想出漫画，有想过在今年动漫展推出，但又不想太赶影响质素，所以要好好准备。至于电影版则要先找到投资者，问到可会找游学修牵线古天乐投资？他说：「我之前有畀过《1994》古生睇，但佢话又拍番以前啲老土野，他依家倾向机甲片同特效，所以兴趣唔大，我都有话依家年轻人钟意呢啲，潮流系一轮轮转，今晚都有请佢来看，但佢唔喺香港。（戏中有很多刘德华影子？）我系佢粉丝。（请他合作？）边得呀。」

German好有气势很凶狠

讲到今次找来归绰峣做女主角，Tyson表示被她的清纯吸引，认为她很符合角色气质，又说归绰峣在戏中惨死，但原来一开始只想她残废或重伤，但导演认为女主角死亡才能牵动情绪，笑言如有电影版再考虑女主角的下场，2人在戏中有吻戏，Tyson表示是借位拍摄，完全没有碰到对方，又说之后会分享花絮片证明无真锡，问到是否怕太太不喜欢会呷醋？他笑说：「系我唔钟意锡佢，事前有向太太备案，我同German有场企到好近嘅互啤戏，锡佢就可以，他真系好有气势很凶狠，我戏中被佢掌掴，被他打得很舒服，完全唔觉得痛，他知点打先有效果又唔痛。」Tyson和张文杰其后在合照时重演戏中互啤一幕，现在即有人大叫「咀佢」，游学修更推了Tyson一下，令二人险些亲到，场面好笑。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
影视圈
15小时前
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
18小时前
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
生活百科
21小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
16小时前
姨妈灵堂「红色万字夹」换水迫自拍 孝顺女回港奔丧遇亲戚怪行 网民疑有心寒动机｜Juicy叮
姨妈灵堂「红色万字夹」换水迫自拍 孝顺女回港奔丧遇亲戚怪行 网民疑有心寒动机｜Juicy叮
时事热话
20小时前
泰国境内果蝠验出强毒性尼帕病毒  曼谷等3机场实施旅客筛查
00:44
泰国境内果蝠验出强毒性尼帕病毒  曼谷等3机场实施旅客筛查
即时国际
1小时前
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
商业创科
2026-01-27 15:37 HKT
周润发惨被呼喝「你系咪卢海鹏？」  发哥即时惊人反应曝光  一招潇洒挡架化解尴尬
周润发惨被呼喝「你系咪卢海鹏？」  发哥即时惊人反应曝光  一招潇洒挡架化解尴尬
影视圈
18小时前
东张西望｜「攞命邻居」铁锤袭东张团队 林映辉被怒推临危不乱极专业 生死5分钟画面曝光
东张西望｜「攞命邻居」铁锤袭东张团队  林映辉被怒推临危不乱极专业  生死5分钟画面曝光
影视圈
13小时前
内地短剧产业出海试炼 狗血剧情换老外演 「渣男挖子宫」情节吓窒演员
内地短剧产业出海试炼 狗血剧情换老外演 「渣男挖子宫」情节吓窒演员
商业创科
5小时前