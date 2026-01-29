Tyson Yoshi 花150万为新歌拍微电影 揾Nancy做女主角够清纯 拍吻戏有向太太备案

Tyson Yoshi昨晚（28日）为新歌《追 CHASING THE WIND》微电影举行首映礼，参与演出的游学修、归绰峣（Nancy）、张文杰（German）、朱鉴然等现身宣传，冯德伦和张继聪等亦有到来捧场。

下一步想出漫画

Tyson去年花100万拍摄歌曲《1994》MV，今次再花150万为新歌拍摄微电影，同时也是《1994》的前传故事，他笑言除开逐分钟计是比上次便宜，问到下个目标是否拍成电影？他表示下一步想出漫画，有想过在今年动漫展推出，但又不想太赶影响质素，所以要好好准备。至于电影版则要先找到投资者，问到可会找游学修牵线古天乐投资？他说：「我之前有畀过《1994》古生睇，但佢话又拍番以前啲老土野，他依家倾向机甲片同特效，所以兴趣唔大，我都有话依家年轻人钟意呢啲，潮流系一轮轮转，今晚都有请佢来看，但佢唔喺香港。（戏中有很多刘德华影子？）我系佢粉丝。（请他合作？）边得呀。」

German好有气势很凶狠

讲到今次找来归绰峣做女主角，Tyson表示被她的清纯吸引，认为她很符合角色气质，又说归绰峣在戏中惨死，但原来一开始只想她残废或重伤，但导演认为女主角死亡才能牵动情绪，笑言如有电影版再考虑女主角的下场，2人在戏中有吻戏，Tyson表示是借位拍摄，完全没有碰到对方，又说之后会分享花絮片证明无真锡，问到是否怕太太不喜欢会呷醋？他笑说：「系我唔钟意锡佢，事前有向太太备案，我同German有场企到好近嘅互啤戏，锡佢就可以，他真系好有气势很凶狠，我戏中被佢掌掴，被他打得很舒服，完全唔觉得痛，他知点打先有效果又唔痛。」Tyson和张文杰其后在合照时重演戏中互啤一幕，现在即有人大叫「咀佢」，游学修更推了Tyson一下，令二人险些亲到，场面好笑。