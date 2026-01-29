42岁《一路向西》女星再婚报喜已荣升人母 BB头发浓密轮廓精致

42岁的性感女星张暖雅（Angelina）昨日（28日）在社交平台传来好消息，上载与初生婴儿的合照，并兴奋地写道：「我造了个人啊啊啊」，正式宣布荣升人母，分享成为「超高龄产妇」的喜悦，却未有公开BB的性别。

张暖雅脸上挂幸福笑容

张暖雅分享的影片，见到身在医院，穿上粉红色衣服，躺在床上抱住出生不久的BB。素颜的张暖雅看起来精神饱满，皮肤白滑，脸上挂住幸福笑容，状态极佳。而怀中的BB则用粉红色包巾包住，轮廓精致头发又浓密，正在熟睡样子十分可爱。

张暖雅于2012年出道，曾演出内地剧《爱情公寓3》，来港发展期间，拍摄《一路向西》、《喜爱夜蒲2》大尺度电影，被定型「艳星」。张暖雅因网上疯传裸照，爆出负面新闻，之后又被爆秘嫁《一路向西》导演胡耀辉，去年突然公开婚照，宣布再婚。

张暖雅成「超高龄产妇」

张暖雅去年8月宣布怀孕，曾拍片提及自己年过40岁才陀B，成为「超高龄产妇」。张暖雅坦言年轻时没有想过做人母，决定生育是因为「唔生就快冇得生」。张暖雅为保胎一度停工，并做羊膜穿刺检查，每日做「废人」躺到生产。

