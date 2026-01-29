陈茵媺被指走样容颜又再变？并肩朱玲玲新形象挽名声 跟两大港姐冠军庆生跻身豪门圈

现年44岁的2006年港姐冠军陈茵媺与年长10年的「视帝」老公陈豪结婚12年，婚后育两子一女，2014年陈茵媺为照顾家庭淡出幕前，而陈豪就继续拍剧赚钱养家，吸金力强的陈豪，为给家人过上优渥生活，去年更举家搬入中半山旧山顶道一伙月租高达16万的复式豪宅居住。去年初，陈茵媺更成功跻身豪门阔太圈子，经常现身阔太饭局，与朱玲玲、翁嘉穗、刘倩婷等几位不同年代的冠军成为好友。日前陈茵媺又再现身阔太生日聚会，早前被指外貌跌watt的她，当晚竟是成为最容光焕发的一个！

陈茵媺早前转形象惹劣评

早前陈茵媺拍片摆上小红书引起热议，网民都将焦点放在陈茵媺的留海新发型上，被网民质疑是假发：「姐戴的是假发吗？」、「看起来很像假发」、「看不惯，感觉不太好看」。另外更有网民直指其靓样被这样衣著打扮影响了：「您不必这么太朴素了，大陆也没几个穿这样的」，可说是劣评比正评多。

陈茵媺新造型挽回名声？

当晚是庆祝一月之星1997年及2009年的港姐冠军翁嘉穗和刘倩婷的生日，几位阔太好友齐齐为两位寿星女举行庆生饭局。当晚出席的有「最美港姐」之称的1997年冠军朱玲玲、2003年冠军曹敏莉、1985年季军王爱伦、陈茵媺等齐齐现身到贺，亦向两位寿星送上鲜花，还准备了两个生日蛋糕，陈茵媺站在旁边与一众靓太合照。

陈茵媺皮肤状态极好

而早前被指跌watt的陈茵媺，当晚束起头发，皮肤状态极好，容光焕发，相比之前的容颜差别甚大，加上甚招牌笑容，看起来相当sharp醒！即使「靠边站」都仍被一眼看到，回复颜值癫峰！

