张继聪谢安琪身体齐亮红灯  并肩「开餐食药」令人心酸  老公惊爆睇精神科叹药贵

现年46岁的张继聪和48岁的谢安琪（Kay），这对明星夫妇近年事业再创高峰，特别是张继聪，已跃升为影坛炙手可热的男主角，片约不断。但风光背后，他曾因事业成就远不及太太，而被外界冠上「废柴老公」的称号，承受巨大压力。近日，两夫妻一同接受资深传媒人陈志云的访问，罕有地详谈昔日双双患上抑郁症的艰苦岁月，更忆述在家中「齐齐开餐食药」的心酸经历。

张继聪谢安琪夫妻同病相怜

在访问中，当被问及初婚时面对的事业差距压力，张继聪坦言当时情绪出现问题。谢安琪随即补充：「我哋大家都要食药。」她更半开玩笑地忆述，当时家中的气氛就是「大家开餐噜」，以此形容夫妻二人一同服药的情景。这段看似轻松的对话，却真实地反映了他们当时同病相怜、互相扶持走过人生最黑暗时期的辛酸。张继聪也提到，他最初甚至不敢让太太知道自己需要服药，但最终两人需共同面对这个难关。

张继聪首看精神科被诊金吓怕

张继聪进一步分享他去看精神科医生的经历。他忆述，当时他鼓起勇气求医，但过程却异常冷酷，感觉像在填写问卷调查。医生在听完他的症状后，未待他深入分享内心故事，便直接让他出去取药。更让他震撼的是之后的诊金账单，他苦笑说：「哗，（我）好返喇！我冇资格嗨呢种病（生这种病）。」他坦言精神科是「富贵病」，高昂的费用让他惊觉自己根本「病唔起」，这段啼笑皆非的经历也成为他决心靠自己力量康复的其中一个转捩点。

张继聪重抑郁下陪老婆参加叱咤

事实上，早在2010年，张继聪便在重度抑郁下，强撑精神陪同事业正值高峰的谢安琪出席叱咤颁奖礼。他后来透露，原来当时太太同样承受著巨大的压力，夫妻二人一同在考验中成长。如今，张继聪已彻底走出阴霾，他回看过去，认为那段艰难的日子不是路障，反而是人生的「加油站」，让他更有决心去寻找真正的快乐与自在。

