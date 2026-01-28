郑嘉颖曹敏莉分享与雪肌兰20年缘份 开心品牌继续冧庄成「至尊荣誉品牌大奖」 谭辉智自觉后生可以挑战师兄姐纪录

由刘陈小宝与陈细洁姊妹主理的雪肌兰在「屈臣氏健康美丽大奖2025」中连续26年获得「至尊荣誉品牌大奖」，王牌产品鲨鱼丸更获「荣誉产品大奖」，共十多项荣誉。刘陈小宝与陈细洁带同代言人郑嘉颖、曹敏莉及谭辉智亮相接受奖项，更分享合作长达20年的缘份。

雪肌兰国际集团主席刘陈小宝(右)及副主席陈细洁，连续26年获得「至尊荣誉品牌大奖」。

（左起）曹敏莉、郑嘉颖、雪肌兰国际集团主席刘陈小宝、副主席陈细洁、谭辉智及陈欣健齐齐出席「屈臣氏健康美丽大奖2025」颁奖礼。

郑嘉颖变身「书僮」

郑嘉颖代言产品与雪肌兰合作进入20周年，笑言要多谢老板，因自己与前公司TVB也只是合作16年，希望可以继续合作，问20年来有加人工？他笑言是好友价、开心价，现在专心照顾三位囝囝，只能抽时间做心仪的工作如代言品牌活动。谈到育儿，郑嘉颖指大仔小学读其母校，但当年他是英文教学，现在则是广东话及普通话，因为大仔读国际幼稚园，中文有点跟不上，直言是走错一步棋，所以做「书僮」的他也头痛。问到戥儿子心痛？郑嘉颖直言心痛也没办法，现在是付出期，希望能迎来收成期，他指大仔抗压性较高、较接受他的指导，反观二仔个性不能强迫，所以帮他报读国际学校，做开心的学生，亦因为两位哥哥的中文根基，细仔今年9月选择升读本地幼稚园，希望学好中文，笑言是错误中学习，为儿子们花尽心思。谈到太太陈凯琳重登最高收入KOL，郑嘉颖笑言要恭喜她有位好老公，是她应得的好成绩、是辛苦得来，他指太太是黄金冲刺期，自己50岁则是凑仔期，「为了头家我要做防守突击，有心仪工作再露面。」又指乐意做太太强劲后盾，「我在家做五指山，镇住三只马骝！」

谭辉智爱上长跑

曹敏莉与谭辉智亦是代言人成员，曹敏莉同样已合作20年，是郑嘉颖师姐。刘陈小宝指在她选《港姐》时已睇中她，待曹敏莉完成首年合约即时倾合作，因钟意她美貌与智慧并重，而谭辉智则是《中年好声音》比赛期间已睇中他，被歌声吸引更喜欢他唱《归来吧》，整个比赛过程都戥他紧张。问谭辉智也想合作20年？他笑言好，20年以上也可以，自觉后生可以胜任，而代言雪肌兰亦是他成为艺人后第一份工作。谈到谭辉智瘦了？他指食保养品外，最近亦开始长跑，早前亦出战马拉松挑战10公里，觉得完成赛事已不错，虽然是慈善的原因而参与，但他也觉得跑出兴趣，亦对唱歌有帮助。他预告3月将推出新歌，笑言已录好半年，但要拍好MV才能推出。

