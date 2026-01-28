Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郑嘉颖曹敏莉分享与雪肌兰20年缘份 开心品牌继续冧庄成「至尊荣誉品牌大奖」 谭辉智自觉后生可以挑战师兄姐纪录

影视圈
更新时间：22:15 2026-01-28 HKT
发布时间：22:15 2026-01-28 HKT

由刘陈小宝与陈细洁姊妹主理的雪肌兰在「屈臣氏健康美丽大奖2025」中连续26年获得「至尊荣誉品牌大奖」，王牌产品鲨鱼丸更获「荣誉产品大奖」，共十多项荣誉。刘陈小宝与陈细洁带同代言人郑嘉颖、曹敏莉及谭辉智亮相接受奖项，更分享合作长达20年的缘份。

雪肌兰国际集团主席刘陈小宝(右)及副主席陈细洁，连续26年获得「至尊荣誉品牌大奖」。
雪肌兰国际集团主席刘陈小宝(右)及副主席陈细洁，连续26年获得「至尊荣誉品牌大奖」。
（左起）曹敏莉、郑嘉颖、雪肌兰国际集团主席刘陈小宝、副主席陈细洁、谭辉智及陈欣健齐齐出席「屈臣氏健康美丽大奖2025」颁奖礼。
（左起）曹敏莉、郑嘉颖、雪肌兰国际集团主席刘陈小宝、副主席陈细洁、谭辉智及陈欣健齐齐出席「屈臣氏健康美丽大奖2025」颁奖礼。

郑嘉颖变身「书僮」

郑嘉颖代言产品与雪肌兰合作进入20周年，笑言要多谢老板，因自己与前公司TVB也只是合作16年，希望可以继续合作，问20年来有加人工？他笑言是好友价、开心价，现在专心照顾三位囝囝，只能抽时间做心仪的工作如代言品牌活动。谈到育儿，郑嘉颖指大仔小学读其母校，但当年他是英文教学，现在则是广东话及普通话，因为大仔读国际幼稚园，中文有点跟不上，直言是走错一步棋，所以做「书僮」的他也头痛。问到戥儿子心痛？郑嘉颖直言心痛也没办法，现在是付出期，希望能迎来收成期，他指大仔抗压性较高、较接受他的指导，反观二仔个性不能强迫，所以帮他报读国际学校，做开心的学生，亦因为两位哥哥的中文根基，细仔今年9月选择升读本地幼稚园，希望学好中文，笑言是错误中学习，为儿子们花尽心思。谈到太太陈凯琳重登最高收入KOL，郑嘉颖笑言要恭喜她有位好老公，是她应得的好成绩、是辛苦得来，他指太太是黄金冲刺期，自己50岁则是凑仔期，「为了头家我要做防守突击，有心仪工作再露面。」又指乐意做太太强劲后盾，「我在家做五指山，镇住三只马骝！」

谭辉智爱上长跑

曹敏莉与谭辉智亦是代言人成员，曹敏莉同样已合作20年，是郑嘉颖师姐。刘陈小宝指在她选《港姐》时已睇中她，待曹敏莉完成首年合约即时倾合作，因钟意她美貌与智慧并重，而谭辉智则是《中年好声音》比赛期间已睇中他，被歌声吸引更喜欢他唱《归来吧》，整个比赛过程都戥他紧张。问谭辉智也想合作20年？他笑言好，20年以上也可以，自觉后生可以胜任，而代言雪肌兰亦是他成为艺人后第一份工作。谈到谭辉智瘦了？他指食保养品外，最近亦开始长跑，早前亦出战马拉松挑战10公里，觉得完成赛事已不错，虽然是慈善的原因而参与，但他也觉得跑出兴趣，亦对唱歌有帮助。他预告3月将推出新歌，笑言已录好半年，但要拍好MV才能推出。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
生活百科
9小时前
周润发惨被呼喝「你系咪卢海鹏？」  发哥即时惊人反应曝光  一招潇洒挡架化解尴尬
周润发惨被呼喝「你系咪卢海鹏？」  发哥即时惊人反应曝光  一招潇洒挡架化解尴尬
影视圈
5小时前
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
6小时前
豪装惹祸？公屋装修烂尾半年未入住 房署拟收楼求教Po惹议｜Juicy叮
豪装惹祸？公屋装修烂尾半年未入住 房署拟收楼求教Po惹议｜Juicy叮
时事热话
6小时前
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
影视圈
3小时前
76岁前TVB金牌司仪「富二代」身份曝光 妈妈做包租婆童年有贴身工人服侍 爆家道中落原因
76岁前TVB金牌司仪「富二代」身份曝光 妈妈做包租婆童年有贴身工人服侍 爆家道中落原因
影视圈
9小时前
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
楼市动向
2026-01-27 18:37 HKT
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
00:41
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
突发
2026-01-27 21:59 HKT
前霸道港姐冠军19岁仔完胜爸爸 185cm拥超强基因不同凡响 因一事曾逼到有情绪病关系出现抗拒
前霸道港姐冠军19岁仔完胜爸爸 185cm拥超强基因不同凡响 因一事曾逼到有情绪病关系出现抗拒
影视圈
13小时前