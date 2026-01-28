43岁富贵女星自爆恋爱29次 Hermès Birkin名牌包包随处掉 豪游澳门过生日

前女子组合Cookies「饼碎」区文诗（Angela），早年因压力导致身体响警号，而淡出娱乐圈，直至近年才重返港台做DJ主持节目。甚少在幕前露面的区文诗被指生活却越来越富贵，除了进驻市值为于西半山市值逾3千万的千呎顶层连天台单位外，平日更以名车代步，以及拥有多个名牌包包，本月25日踏入43岁的她，日前就去澳门吃喝玩乐庆祝，大晒Hermès Birkin手袋，相当有贵气！

区文诗吃喝玩乐叹世界

区文诗在IG分享到澳门过生日的照片和影片，并发文写道：「Lil birthday getaway in Macau… 」。相中的区文诗不时将其名牌手袋落在当眼处，显示出其个人身份已今非昔比。此外，她亦分享了多张她在餐厅饮红酒品尝美食，又有现场乐队即场为她送上生日歌，当中还有在空中旋转餐厅吃生日午餐，又去做SPA按摩，四出吃喝玩乐，阔太生活令人羡慕。

区文诗30岁已有两层楼在手

区文诗于2002年入行加入子组合Cookies，退团后于2003年曾到香港电台做DJ。有指区文诗投资有道，27岁就成为业主，30岁已经有2层楼在手。2015年到东京以约六、七十万元港币购入二百多呎单位放租投资。2019年5再以3,380万元购入西半山年丰园，一个顶层连天台单位及车位，实用面积1,194方呎，呎价28,308元。

区文诗情史一大箩

虽然区文诗星途平平，但感情生却多姿多采，情史一大箩，她曾先后跟日籍男模铃木仁、组合Soler成员Julio、张栢芝胞弟张柏文、美籍义大利金融才俊Peter，恋爱史几乎遍布全球。区文诗曾在电台节目中自爆恋爱经验高达29次，因而被网民封为「杂食专家」。

