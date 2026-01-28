Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

泳儿今年入行20周年盼开演唱会 搞好个唱再考虑人生大事 周殷廷想仿傚黎明企定定唱快歌

影视圈
更新时间：21:45 2026-01-28 HKT
发布时间：21:45 2026-01-28 HKT

泳儿为美容活动担任表演嘉宾，她坦言著重护肤，因未能打破晚睡恶习，早起工作唯有靠意志力还有护肤，她谈到实在太喜爱在深夜人静时思考，之前曾在深夜练歌而收到邻居反映称虽然唱得好听但家人习惯早睡，她因此会在晚上11点前才练歌。

想练出马甲线加腹肌

谈到早前《声秀》学员举行演唱会，泳儿自认似怪兽家长「chur爆」一班学员，不过他们成为歌手后表现可以轻松些，笑指自己重温比赛期间的相片，见到相中自己对住学员的样子很恶。此外，今年泳儿入行20周年，她坦言想开骚但先要录新歌，同时想身形更健硕，笑指自己外表柔弱但内在刚烈，最想练出马甲线加腹肌，赞偶像郑秀文身形好。至于今年会否考虑人生大事，泳儿表示人生路长，先搞好个唱。

计划今年录四首歌

同场的周殷廷笑言有留意Tyson Yoshi澳门演唱会很多飞bra，但自己想收「有温度」的礼物，又透露计划今年录四首歌，若有六首就大满贯，虽想挑战不同风格曲风，但跳舞就交给专家，自嘲可像黎明擅长企定定唱快歌。


 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
生活百科
9小时前
周润发惨被呼喝「你系咪卢海鹏？」  发哥即时惊人反应曝光  一招潇洒挡架化解尴尬
周润发惨被呼喝「你系咪卢海鹏？」  发哥即时惊人反应曝光  一招潇洒挡架化解尴尬
影视圈
5小时前
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
6小时前
豪装惹祸？公屋装修烂尾半年未入住 房署拟收楼求教Po惹议｜Juicy叮
豪装惹祸？公屋装修烂尾半年未入住 房署拟收楼求教Po惹议｜Juicy叮
时事热话
6小时前
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
影视圈
3小时前
76岁前TVB金牌司仪「富二代」身份曝光 妈妈做包租婆童年有贴身工人服侍 爆家道中落原因
76岁前TVB金牌司仪「富二代」身份曝光 妈妈做包租婆童年有贴身工人服侍 爆家道中落原因
影视圈
9小时前
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
楼市动向
2026-01-27 18:37 HKT
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
00:41
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
突发
2026-01-27 21:59 HKT
前霸道港姐冠军19岁仔完胜爸爸 185cm拥超强基因不同凡响 因一事曾逼到有情绪病关系出现抗拒
前霸道港姐冠军19岁仔完胜爸爸 185cm拥超强基因不同凡响 因一事曾逼到有情绪病关系出现抗拒
影视圈
13小时前