泳儿今年入行20周年盼开演唱会 搞好个唱再考虑人生大事 周殷廷想仿傚黎明企定定唱快歌

泳儿为美容活动担任表演嘉宾，她坦言著重护肤，因未能打破晚睡恶习，早起工作唯有靠意志力还有护肤，她谈到实在太喜爱在深夜人静时思考，之前曾在深夜练歌而收到邻居反映称虽然唱得好听但家人习惯早睡，她因此会在晚上11点前才练歌。

想练出马甲线加腹肌

谈到早前《声秀》学员举行演唱会，泳儿自认似怪兽家长「chur爆」一班学员，不过他们成为歌手后表现可以轻松些，笑指自己重温比赛期间的相片，见到相中自己对住学员的样子很恶。此外，今年泳儿入行20周年，她坦言想开骚但先要录新歌，同时想身形更健硕，笑指自己外表柔弱但内在刚烈，最想练出马甲线加腹肌，赞偶像郑秀文身形好。至于今年会否考虑人生大事，泳儿表示人生路长，先搞好个唱。

计划今年录四首歌

同场的周殷廷笑言有留意Tyson Yoshi澳门演唱会很多飞bra，但自己想收「有温度」的礼物，又透露计划今年录四首歌，若有六首就大满贯，虽想挑战不同风格曲风，但跳舞就交给专家，自嘲可像黎明擅长企定定唱快歌。



