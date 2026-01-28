草蜢巡唱惊现「调咪」小插曲 阿智杰少默契转身巧妙化解 终站强忍泪水圆满落幕 

香港唱跳天团草蜢为期4年、遍及全球15个城市的《RE : GRASSHOPPER巡回演唱会》，日前于广州体育馆举行终极尾场，现场座无虚席，气氛高涨。期间蔡一智与蔡一杰意外发生「调换咪高峰」小插曲，两人临场机智应变，顺利化解，引得全场喝彩。宠爱歌迷的草蜢更将演唱会开场长达十余分钟的劲歌热舞段落重新演绎，作为「终极安可」，寓意其「永不停步」的精神，为整个巡演画下难忘句点。

四载旅程难舍歌迷



开骚前，草蜢三子非常敬重的已故前辈罗文，其两位家姐前来捧场，两特意到后台为草蜢送上礼物打气，三子以极具纪念价值的亲笔签名「演唱会通行证」作回礼，氹得她们非常开心，高呼：「好钟意！」

草蜢以一连串劲歌热舞为演唱会揭开序幕，《华丽舞台》、《三分钟放纵》等名曲前奏一响，全场观众站起来，挥动萤光棒又唱又跳，气氛高涨。唱到《红唇的吻》时发生了「调转咪」的小插曲，事后杰少亲述当时情况：「我哋两兄弟支咪竟然调转咗！我一唱嘅时候发现（耳机）听唔到自己把声。」阿智补充说：「我唱嘅时候（耳机）冇咗声，我估究竟我支咪去咗蔡一杰定苏志威度，然后发现蔡一杰个眼神好奇怪，于是我就跳咗上佢个台度。」杰少激动笑说：「你唔知系我咩？我已经打晒眼色畀你㖞！」两兄弟以一个华丽转身，巧妙地交换咪，执生过程流畅自然，连在旁的苏志威表示毫不知情，非常搞笑。

演唱会尾声，草蜢演唱《世界会变得很美》时，全场歌迷亮起手机灯，一片星海，场面震撼又感人。由于演唱会歌单需要事前报批，所以未能即兴演唱歌迷点唱的歌曲，阿智抱歉说：「要同广州嘅观众讲声『宝贝对不起』，你哋想点唱嘅歌，喺社交平台话畀我哋知，4月尾香港红馆演唱会唱畀你哋听。」宠粉的草蜢不让歌迷失望，闪出妙计，决定将演唱会开场逾10分钟的劲歌热舞部份，再跳唱一次送给在场歌迷，作为「终极encore」！阿智高呼：「重头再嚟过，真真正正嘅Encore，草蜢嘅文化就系永远Non-stop，成个Tour呢四年入面未见过呢个场面。」

