「刘德华师弟」曾爆红香港家丑曝光  儿子美国街头亮刀引大恐慌  利用父亲光环约炮诱吸毒

有「刘德华最强师弟」之称的台湾歌手伍思凯，在90年代凭借一曲《特别的爱给特别的你》红遍中港台，更在2004年荣获台湾金曲奖「最佳国语男演唱人」，荣封「金曲歌王」。近年来，伍思凯鲜少在幕前公开露面，市场盛传他因投资加密货币有道，早已赚进大笔财富，因此逐渐淡出萤光幕享受人生。然而，正当父亲写下传奇篇章之际，其子伍谅（原名：伍靖）被爆惊天丑闻，指他既吸毒又约炮，并曾因恐吓女友而被判刑，亦曾于美国街头亮刀引发大恐慌。

伍思凯爆红曾夺港台十大金曲

现年59岁的伍思凯，于1990年推出《特别的爱给特别的你》而红遍中港台，当年此曲于香港被唱到街知巷闻，更夺得港台十大金曲，风头跟当年四大天王相比毫不输蚀。之后伍思凯的香港唱片由宝艺星发布，而大师兄正是刘德华。二人同公司关系密切，刘德华的大热作品《再会了》正是改篇伍思凯的歌曲《不要再提我的名字》。近年伍思凯多于内地发展，有传他投资虚拟货币有成，并加入传销体系，并介绍不少演艺圈的人投资。据指伍思凯的业绩极可观，一天收入可超过6万港元。

相关阅读：向太惊爆刘德华隐婚内幕？疯狂程度如「土匪」 曾持棍追星 另一半需藏身车底进出

伍思凯儿子遭爆吸毒约炮

不过其31岁的儿子伍谅，近日却遭周刊踢爆，指他利用「星二代」的光环在交友软体上猎艳，更涉嫌以免费提供大麻作为诱饵，诱骗多名女性发生性行为，行径令人咋舌。根据爆料者指控，伍谅在约会时常提及父亲伍思凯，营造多金形象，并在对话中毫不掩饰地询问能否「不戴套」，甚至自爆有3、4名固定炮友，还分享自己会靠伟哥及大麻助兴。伍谅之后发出声明否认所有指控，将保留法律追诉权利。

伍思凯儿子曾于美国街头亮刀

伍谅虽然否认，但其黑历史可谓一箩箩。他过去在美国求学期间，就曾因在街头亮刀而引起恐慌。返回台湾后行为并未收敛，2020年，他因前往前女友住处骚扰，在警方到场处理时情绪失控，不仅以「X你娘X掰」、「你长那么丑、很可悲」等不堪字眼疯狂辱骂警员，更动手挥拳脚踢，最终因妨害公务罪被判处拘役50日，缓刑2年。不知悔改的他，竟在法院对前女友核发保护令后，仍持续以通讯软体传送「破X」、「看我怎么找黑道弄死你」等讯息恐吓对方，再次因违反保护令及恐吓罪，被判处拘役40日。

相关阅读：16岁「名媛星二代」考车牌获母赠劳斯莱斯 2年前曾晒百万Hermès 美貌气质不输何超莲

16岁星二代王诗龄获赠劳斯莱斯？