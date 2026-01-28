胡子贝拍新歌MV与神秘靓女拖手好紧张 冯熙燮想做主持介绍美食 柯雨霏认口才唔好要时间训练

冯熙燮、柯雨霏和胡子贝今日（28日）为TVB贺年节目《新春保良迎金马》彩排，3人合唱黄淑蔓的《致未来的我》，望于新春为大家发放正能量，冯熙燮直言未有机会于节目中唱新歌感可惜，幸好之后有不少商演活动能唱新歌。3人于农历年前后亦会一起工作，笑言大家在这段期间会疯狂见到他们。

女主角身份保持神秘

胡子贝透露新歌《情完节》预计下月中推出，日前已拍了MV，他对女主角身份保持神秘，只表示是大家都认识的靓女，又说MV中有拖手场面，画面上很甜蜜，但他于拍摄时很紧张，因从未拍过类似场面，冯熙燮和柯雨霏先后推出了新歌，但MV都只由自己演出，问他们可想之后的歌曲有男、女主角？柯雨霏表示要看歌曲类型，任何人都想合作，情歌和憎恨的歌，男主角都会不同，旁边的冯熙燮笑指应会被柯雨霏选中合作憎恨的歌，因自己经常寸她。

一讲食即双眼发光

讲到《声秀》学员布子殷有份主持音乐节目，冯熙燮表示都想做主持，称日前做了一个电台节目，由于内容与食物有关，他即时感到自己的状态都有不同，连主持人都说他讲起食就双眼发光，「减肥有减肥嘅好，但食嘢都有正嘅一面，所以都想系呢度集下气，睇公司会唔会有个节目畀我去唔同国家，向大家介绍当地美食，出发前就会节制一下，之后就可以尽情食。（新年会忍口？）我比较少食新年糕点，但我识整萝卜糕，之前喺外国，因为封关就整咗好多萝卜糕送俾朋友，但我自己无食。」至于胡子贝表示要练好广东话先可以做主持，怕会引起不必要嘅误会，柯雨霏自觉口才和应变能力唔好，需要时间训练。