林奕匡赶回家凑仔放弃1万元大奖 黄妍曾被批适合揾南亚裔做男友：仲未揾到好失败

林奕匡和黄妍今日（28日）为TVB贺年节目《新春保良迎金马》彩排，黄妍为宣传新歌《其实我不是那么的纯情》而染了一头金发，笑谓自己外表看上去很乖很静，但私下可以很顽皮，林奕匡笑言初认识黄妍时以为她很文青，但原来有不斯文的一面。

农历年约朋友回家聚会

2人的公司日前举行周年晚宴，黄妍爆林奕匡因为要回家凑仔而早走，没想到竟抽中一万元大奖，即时通知林奕匡，林奕匡知道后亦贡献出来再抽，让同事开心，又说农历年打算约朋友、同事回家聚会。另外，去年有相士指黄妍适合找南亚裔做另一半，她表示一年过去仍未找到，自嘲很失败，唯有专注工作和滑雪，她早前到日本滑雪，为此去学日文，没想到在当地讲英文更多，又说没有认识日本男仔，「可能当地是旅游区，我又和朋友去，不用我讲，我只负责食，坐享渔人之利。」她指一向喜欢学习不同的东西，去年考了车牌，又学习日本传统修复工艺「金继」，除日文外，也想学习不同的语言，笑指学习新事物很开心。