天下无不西之闺蜜丨黄智雯杨诗敏不舍落幕 观众笑足全场盼原班人马推续集

由「最吵闺蜜」黄智雯（Mandy）与杨诗敏（虾头）领衔主演的港式爆笑舞台剧《天下无不西之闺蜜》，一连15场演出日前圆满结束，场场爆满，反应热烈。尾场谢幕时，两位主角与导演除了感谢观众及台前幕后团队，也不忘为正在上映的电影《今天应该很高兴》及贺岁片《金多宝》宣传，而《金多宝》导演与演员更是当晚座上客。谢幕的最大惊喜，莫过于原本仅由Mandy与三位女演员合唱《友情岁月》的环节，临时加插了终极彩蛋，虾头突然惊喜加入，与四位姊妹一同献唱，更有剧中Oppa演员即场Beatbox伴奏，将现场气氛推至顶点，为整个演出划下完美而欢乐的句号。

演出结束后，两位主演直言非常不舍。虾头表示：「「好耐冇做过喜剧，今次挑战好大，但锻炼好多。观众嘅Feedback话笑到人仰马翻，听到好开心，因为而家要令观众笑得出真系好难，但佢哋可以笑足两个钟，我觉得好正。」Mandy也感慨道：「15场眨吓眼就完成，尾场观众反应特别热烈，掌声好大，系一个完美嘅Ending。我自己好恨做喜剧，虽然喜剧好难做，但今次遇到一班优秀演员，最开心系可以带到欢乐俾观众，见到佢哋满足嘅笑容，作为演员好满足。」她更透露剧组每晚演出前都会设定秘密任务，增加互动与新鲜感，并特别感谢幕后团队照顾她这位「论尽」演员，避免她摸黑撞墙或弄坏道具。

剧中不少爆笑场面源自排练时的即兴创作，例如Mandy引发全场大笑的「表凳」动作，便是与导演和虾头对戏时激发的神来之笔。Mandy笑说：「冇特别练过，原来我都做到！」她表示最大的挑战，反而是如何流畅且恰到好处地演绎剧中的粗口对白，为此在家反复练习。虾头也大赞Mandy：「现场好多男士都话呢个动作好难，佢仲做到咁多下，好犀利！」对于Mandy而言，这次演出是一大突破：「今次跳出咗以往认真、斯文嘅形象，展现另一面俾观众。有观众DM我话好钟意听我爆粗，我觉得好搞笑又好开心。」她认为喜剧最难掌握节奏，而观众的笑声与掌声正是演出不可或缺的一部分。

想再挑战角色

虾头在剧中一场情挑Oppa的「突然一爆」戏份，反差极大，令观众印象深刻。她解释道：「我哋读完剧本觉得𠮶场争个突破位，想我嘅角色有个大爆发。同导演商量后试咗好多演绎方式，最后觉得见好就收，呢个版本最适合。」被问到未来想挑战的角色，虾头笑言想到一个创举，不如和Mandy交换角色。并表示希望有机会挑战舞台剧中较少见的奸角，寻求突破。

期待有埋电影版

两人虽是第二次合作，但透过这次日对夜对的排练与演出，关系更进一步。Mandy说：「我同虾头性格好夹，相处得好舒服，大家又好钟意研究戏。」虾头亦深感珍惜：「排练时大家互相认识深咗好多，我虾碌时Mandy救我，佢虾碌时我救佢，练出默契。真系好唔舍得，第15场好似做得最准确𠮶场，但就要完结。」面对极佳口碑与观众的热烈要求，两位主演均强烈表达希望原班人马能够重演甚至推出续集。Mandy期待道：「希望有2.0、3.0、4.0，最好有埋电影版！可以继续带开心俾观众，甚至冲出香港，同其他地方嘅朋友分享呢份欢乐。」虾头同样希望更多观众能体验这出剧的魔力：「希望有重演机会，等更多观众可以感受到呢种欢乐，笑足两个半钟，有个轻松愉快嘅晚上。」

