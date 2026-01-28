卢海鹏圆满「收咪」 邀圈中老友掀起回忆杀 再扮肥姐分享两人往事

「卢海鹏鸣金收咪演唱会」昨晚（27日）在尖沙咀文化中心音乐厅圆满完成，全场满座，胡枫、刘嘉豪、梅小青、石修、夏雨、尹光、苑琼丹、吴浣仪及曾伟明均是座上客，主办单位环星娱乐更邀请了叶振棠、黄日华、苗侨伟、 戚美珍、安德尊、贾思乐、吴丽珠、苏珊、张武孝、李丽霞 、王俊棠、舒雅颂、庄婉仙和刘惠鸣为表演嘉宾，安德尊则担当演唱会司仪，开骚前发哥周润发更到后台为鹏哥打气。

苑琼丹为鹏哥谂好出路

鹏哥以《小李飞刀》和《边个话我傻》为演唱会揭开序幕，之后再和其他嘉宾合唱，包括和叶振棠合唱《胜利双手创》、和苏姗合唱《游龙戏凤》、和庄婉仙合唱《凤阁恩仇未了情》等，亦有献唱他的经典歌《激光中》，并透露当日这首歌都有拍摄MV，而且是和原唱罗文的版本一模一样，感觉非常得意。鹏哥的好友夏雨、苑琼丹、吴浣仪及曾伟明也现身台上，互爆昔日在电视台的趣事，妙语如珠引观众哄堂大笑，苑仔笑说：「我已经帮鹏哥你谂好收咪后嘅出路，就系同我一齐去卖货，卖乜嘢呢？好简单，你只要栋支咪喺度，大家一定买，因为『卢海鹏支咪，永远冇失威』！」

贾思乐、戚美珍合体重现「虾仔爹哋」

贾思乐献唱《狮子山下》前说：「刚才我在后台听到大家的掌声真的很感动，我们这班鹏哥的好朋友一定会撑佢。」之后更和鹏哥及三嫂戚美珍合体重现「虾仔爹哋」这个经典配搭，三嫂说：「老爷，你今日真系靓仔得好紧要！」鹏哥：「因为后生咗！」三嫂：「大家知唔知点解鹏哥后生咗？老爷今年你几多岁？」鹏哥：「84岁！」三嫂：「咁你瞓醒每朝会做乜嘢㗎？」鹏哥：「会去跑步，总之就会跑一个钟头之内啦。」三嫂：「6年每日至少跑半个钟，大家俾啲掌声我老爷啦！」

黄日华、苖侨伟重现《射雕英雄传》

随后三哥苖侨伟出场，他说：「鹏哥今年收咪，明年就执返支咪，刚刚已经有很多专业歌手表演，今日我就当嚟《卢海鹏卡拉OK演唱会》，今日棠哥叶振棠都系度，我同我嘅 Honey 都有拍《飞越十八层》，系我同三嫂邂逅嘅一部剧，咁样唔觉唔觉就40几年，依家我就邀请棠哥出嚟。」接着三哥便和棠哥合唱《飞越十八层》主题曲《难为正邪定分界》，今次棠哥把凡人部份交给三哥献唱，他则演绎魔鬼部份。黄日华也紧接出场，与三哥重现当年经典电视剧《射雕英雄传》角色郭靖和杨康，更同三嫂一齐合唱该剧主题曲《铁血丹心》及《世间始终你好》，为全场观众带来回忆杀。

在最后环节中，鹏哥特别扮成肥姐沈殿霞表演《碧海狂僧》，他也以肥姐的身份忆述了两人之间的往事。在收咪仪式后，所有表演嘉宾在台上和鹏哥合唱了一曲《朋友》，为演唱会画上完美句号。