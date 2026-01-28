闵熙珍否认挖角NewJeans 称成员家属与一名商人操纵股价

韩国人气女团NewJeans前年11月底要求跟ADOR娱乐解约，法院去年10月判定双方的专属合约仍然有效。前ADOR娱乐代表兼「NewJeans之母」闵熙珍透过律师于今午开记招，交代被HYBE娱乐及旗下ADOR娱乐指控她涉及「挖角NewJeans」疑云，闵熙珍未有出席，律师指她最近听到有关NewJeans家人的事，受到很大打击，所以今天无法出席。

不得不表明立场

她的法律代理人金善雄律师表示：「就在2026年新年开始前一天，也就是2025年12月30日，前ADOR代表理事闵熙珍收到了以『主导 NewJeans专属合约解约，并以挖角方式带走NewJeans，侵害ADOR债权』为由，索偿100亿韩圜（约5,300万港元）损害赔偿的起诉状。」律师表示：「闵熙珍前代表认为，她与HYBE和ADOR之间的关系已经告一段落，NewJeans成员也都将回归原位，为了NewJeans的未来，各自尽最大努力即可。然而，ADOR却仅与NewJeans成员中的 Danielle解除合约，试图解散NewJeans。这是一场由一名NewJeans成员家长和一名特定商人策划的全国性欺诈行为，他们试图操纵Davolink的股价。基于对NewJeans可能解散的忧虑，不得不表明最低限度的立场。」

闵熙珍与HYBE股东合约诉讼下月12日宣判

律师继续称：「当指控出现时，闵熙珍试图透过让NewJeans回归和重新活动，与HYBE和解。在这个过程中，该成员的家人声称与HYBE的核心高层关系密切，利用她策划挖角NewJeans，并操纵股票——这就是『NewJeans挖角』指控的精髓。」闵熙珍与HYBE股东之间有关合约的诉讼将于下月12日宣判。