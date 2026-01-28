Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

闵熙珍否认挖角NewJeans 称成员家属与一名商人操纵股价

影视圈
更新时间：16:15 2026-01-28 HKT
发布时间：16:15 2026-01-28 HKT

韩国人气女团NewJeans前年11月底要求跟ADOR娱乐解约，法院去年10月判定双方的专属合约仍然有效。前ADOR娱乐代表兼「NewJeans之母」闵熙珍透过律师于今午开记招，交代被HYBE娱乐及旗下ADOR娱乐指控她涉及「挖角NewJeans」疑云，闵熙珍未有出席，律师指她最近听到有关NewJeans家人的事，受到很大打击，所以今天无法出席。

不得不表明立场

她的法律代理人金善雄律师表示：「就在2026年新年开始前一天，也就是2025年12月30日，前ADOR代表理事闵熙珍收到了以『主导 NewJeans专属合约解约，并以挖角方式带走NewJeans，侵害ADOR债权』为由，索偿100亿韩圜（约5,300万港元）损害赔偿的起诉状。」律师表示：「闵熙珍前代表认为，她与HYBE和ADOR之间的关系已经告一段落，NewJeans成员也都将回归原位，为了NewJeans的未来，各自尽最大努力即可。然而，ADOR却仅与NewJeans成员中的 Danielle解除合约，试图解散NewJeans。这是一场由一名NewJeans成员家长和一名特定商人策划的全国性欺诈行为，他们试图操纵Davolink的股价。基于对NewJeans可能解散的忧虑，不得不表明最低限度的立场。」

闵熙珍与HYBE股东合约诉讼下月12日宣判

律师继续称：「当指控出现时，闵熙珍试图透过让NewJeans回归和重新活动，与HYBE和解。在这个过程中，该成员的家人声称与HYBE的核心高层关系密切，利用她策划挖角NewJeans，并操纵股票——这就是『NewJeans挖角』指控的精髓。」闵熙珍与HYBE股东之间有关合约的诉讼将于下月12日宣判。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
陈家珮逆线行车 建制人士发起联署要求辞职 促李慧琼「行使权力」︱Kelly Online
陈家珮逆线行车 建制人士发起联署要求辞职 促李慧琼「行使权力」︱Kelly Online
政情
4小时前
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
楼市动向
22小时前
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
突发
19小时前
Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆红！网民实测易衬又舒服：做个健康地雷妹！限时买1送1+满额即减
Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆红！网民实测舒服唔刮脚 全线卖断货 官方：努力加单中！
生活百科
22小时前
80年代处境剧台柱苦尽甘来 为养家糊口尝尽人间冷暖 四代同堂安享晚年：唔要长命百二岁
80年代处境剧台柱苦尽甘来 为养家糊口尝尽人间冷暖 四代同堂安享晚年：唔要长命百二岁
影视圈
8小时前
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
商业创科
2026-01-27 15:37 HKT
金价再破顶 大行睇6000美元 美汇急挫兼美军演习刺激 欧洲最大资管「弃美换金」
金价再破顶 大行睇6000美元 美汇急挫兼美军演习刺激 欧洲最大资管「弃美换金」
投资理财
20分钟前
前霸道港姐冠军19岁仔完胜爸爸 185cm拥超强基因不同凡响 因一事曾逼到有情绪病关系出现抗拒
前霸道港姐冠军19岁仔完胜爸爸 185cm拥超强基因不同凡响 因一事曾逼到有情绪病关系出现抗拒
影视圈
7小时前
04:13
星岛申诉王 | 1米长鳄龟被弃元朗鱼塘变「食鱼巨兽」 专家劝勿当宠物养：几乎无天敌！
申诉热话
9小时前
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
即时国际
23小时前