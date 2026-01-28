《火舞黄沙》班底廿年后聚首 「绯闻男女」同现身容颜大变令人叹息 一要角曾暴瘦现况曝光

「TVB隐形富婆」马海伦与不少圈中人熟稔，昨日（27日）在社交网分享聚会照，相约2006年剧集《火舞黄沙》合作的监制戚其义、黄德斌、徐荣、简慕华见面，马海伦更在照片上加「汪阿Tag」，引起网民讨论：「边个教你咁样写名上张相度？」

马海伦用角色名介绍

众人的合照见到马海伦用「汪阿Tag」，写上「国基嫂」、「东阳少爷」、「国基叔」、「桂兰姐」，还打错戚其义为戚其「仪」监制。马海伦在剧中饰演宋家长房管家「桂兰」，黄德斌饰演宋家长房大少爷「宋东阳」，而徐荣饰演吉庆堂工头「阎国基」，简慕华饰演其妻「国基嫂」小翠。

马海伦公开的合照，见到监制戚其义满头白发，看起来苍老不少，而曾传绯闻的49岁简慕华素颜现身，49岁的她双眼无神又憔悴，与昔日容光焕发判若两人。马海伦留言：「《火舞黄沙》原来已经播出20周年，可以同监制、演员叙下旧食个饭，真系好难得。大家仲记唔记得我哋系剧嘅角色呀？」，而早前曾被指离奇暴瘦的黄德斌亦有出席，他于照片中笑容满面，从表面看已回复大只身型。

黄德斌简慕华离巢TVB

《火舞黄沙》当年集双生四旦演出，承袭剧集《金枝欲孽》的大部份班底拍摄。除马海伦与徐荣仍留在TVB外，监制戚其义早在2013年完成《金枝欲孽贰》拍摄后，便转战内地拍剧，而其两大爱将黄德斌与简慕华同在2017年离开TVB，前者以自由身接影视作品，简慕华则与圈外人结婚，并随夫移居加拿大生活。

