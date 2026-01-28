张与辰带团目标冲出亚洲 被指系TVB「金蛋」：无计算收入 与陈松伶合作音乐会获阿妈来港力撑

张与辰到湾仔出席旅游活动，获马来西亚旅游促进局（香港分局）委任为「马来西亚旅游专员」，并成为旅行社代言人，张与辰更即席炮制拉茶。谈到双喜临门，张与辰开心表示，自己也喜欢四处旅游，也想走遍马来西亚不同地方，他指过去一年也有带团旅游，去过潮汕、佛山、马来西亚等地，接下来也会带团去台湾，谈到带团都被秒杀，他开心多谢大家支持他，也想带大家去不同的地方，目标是冲出亚洲。

没想感情事要专心工作

张与辰指去旅行除了休息外，更重要是体验不同地方的人生，笑言在不同地方，都会叹足中午晚三旅，即使工作再忙，只要有2、3天假期也想出走。问到是否久未放假？张与辰笑言是，多久都忘记了，但即使忙工作都开心，只要开心便不会有返工的感觉。这周他将推出新歌，谈到他以半年一首歌的速度，在众多《中年好声音》成员中称冠，更被指是TVB众多歌手中的「金蛋」，张与辰笑言没计算收入，对数字没有太大感觉，笑言经历过不够钱用，被家人及歌迷关心照顾的日子，「现在不用为交租担心，但就不知道每日要食甚么，因为屋企附近选择太少，哈哈！」他指过去十几年没有零用钱给妈咪，现在是妈咪想要都买给她，问过年亲自带零用钱给妈咪？他指过年要忙与陈松伶合作的音乐会，这次妈咪也会来港支持，完成工作会带她去看花。问为家中添桃花？他笑言想，因为代表有观众缘，但没想感情事想专心工作。