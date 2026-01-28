76岁前TVB金牌司仪「富二代」身份曝光 妈妈做包租婆童年有贴身工人服侍

76岁的陈百祥（叻哥）家住九龙塘复式亿元豪宅，又曾是澳门练马师，亦试过从商，更4度经历破产后翻身，可谓是娱乐圈的传奇人物。近日网上曝光的一条陈百祥影片，因彭健新拍片爆儿时曾租用陈百祥屋企楼下开舖，经常听到两父子嗌交，揭出陈百祥有钱仔身份。

陈百祥崇拜做海关父亲

陈百祥在影片中，提到自己4岁前曾是「富二代」，母亲是包租婆，他对爸爸非常崇拜：「我细细个想跟我老窦学嘢，30、40年代（父亲）系圣约瑟旧生会会长，我细个好崇拜佢，中英文都好好，佢系做海关嘅。」

陈百祥童年时有工人服侍：「我4岁前，都每个人（兄弟姊妹）有一个工人，算系…（富二代㖞？）系喇！即系食虾饺鲠亲，都叫工人帮我挖返出嚟𠮶只。」提到家道中落原因，陈百祥坦承与赌博有关：「我大个先知原来佢（爸爸）赌钱输晒，主要系赌马，所以而家我跑马呢，其实我唔系好钟意，我系为父报仇啫。」

陈百祥供养父亲百年归老

陈百祥从小就读名校，直到中四时因唱歌荒废学业，中五毕业后，与弟弟陈百燊、好友彭健新、谭咏麟、陈友、叶智强组成「温拿乐队」前身「The Loosers」。陈百祥表示自工作后，一直供养父亲至90多岁离世：「每个月畀零用钱佢，我老窦养咗我十年八年，我就养咗我老窦几十年。」

