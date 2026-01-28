Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

80年代处境剧台柱苦尽甘来 为养家糊口尝尽人间冷暖 四代同堂安享晚年：唔要长命百二岁

影视圈
更新时间：09:00 2026-01-28 HKT
发布时间：09:00 2026-01-28 HKT

现年88岁、出身演艺世家的梁葆贞早年在TVB经典处境剧《香港81》系列中，因饰演「顺嫂」一角、《餐餐有宋家》饰演「宋金」姑妈而深入民心。梁葆贞十六岁便入行做粤剧，爸爸是香港已故演艺名宿，有「南洋粤剧界四大天王」及「丑生王」之称的梁醒波（波叔）。

梁葆贞今次返港身形消瘦了不少

梁葆贞在1995年移居加拿大安享晚年，退休逾30年的她不时返港避寒兼与昔日的圈中好友聚会，日前与胡枫、吴丽珠和叶尚华等聚旧，虽然梁葆贞今次返港身形消瘦了不少，幸好依然精灵活泼，令人勾起了不少昔日回忆。

相关阅读：「顺嫂」梁葆贞加国返港避寒 精灵现身饭局与老友聚旧 状态不似年近九十

梁葆贞曾透露父女情不算深厚

16岁入行的梁葆贞虽然有猛料爸爸，但梁葆贞没有完全依靠父亲，她曾透露父女情不算深厚，入行不久到内地发展，成为花旦后在顺德剧团演粤剧，10多年后与任职医生的老公带同一对仔女返港生活，但因老公医生资格不被承认而未能在港从医，只能在诊所「帮头帮尾」，所以主力靠梁葆贞养家。即使爸爸在香港有人脉，梁葆贞坚持自力更生，不过因当年已42岁再加上不懂英文，难以揾工，幸好最后在婚纱公司找到工作，陪新娘试婚纱，而梁葆贞亦能力出色，所以收入都不错。其后TVB找梁葆贞出演《香港81》「顺嫂」一角，当时对方出价月薪3500元，最后梁葆贞还价5000元，由《香港81》一直做到《香港86》。

梁葆贞四代同堂婆媳关系融洽

梁葆贞曾说为了省钱供子女读书，放工就去买菜，煮完饭还要洗衣服，幸好一对仔女竹很生性，在大家的努力下，不仅将子女抚养成人，更成功供女儿到加拿大读书、儿子去台湾读书，如今子女学业有成，实在是苦尽甘来！梁葆贞早年已随细女移民加拿大，大仔仍在香港生活，而且已经四代同堂，有两名内孙、两名外孙与及一个曾孙，新抱更加「好到加零一」孝顺又能干，婆媳关系融洽，从未争吵过。谈到目前身体状况，梁葆贞曾称试过两度在家中跌倒，所幸没有大碍，而且三高中虽然有两高，但仍腰板直直，并指没有骨质疏松的问题，梁葆贞更坦言不要长命百二岁，「百二岁冇得健康㗎，要瞓喺床上等人喂，最好瞓瞓下觉梦游走！」

相关阅读：88岁「顺嫂」梁葆贞四代同堂 晚年生活幸福美满 曾与张国荣有个约定惜未兑现

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
即时国际
15小时前
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
2026-01-26 10:00 HKT
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
00:26
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
社会
20小时前
黄金赌局爆煲｜深圳水贝珠宝商疑「老佬」涉款百亿 受害人全家损失逾¥500万︱有片
00:42
黄金赌局爆煲｜深圳水贝珠宝商疑「走佬」涉款百亿 受害人全家损失逾¥500万︱有片
即时中国
13小时前
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
楼市动向
14小时前
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
商业创科
17小时前
东张西望丨「攞命邻居」失控实录 手持铁锤狂扑大闸木门 女户主崩溃尖叫：原来租客系最恶
东张西望丨「攞命邻居」失控实录 手持铁锤狂扑大闸木门 女户主崩溃尖叫：原来租客系最恶
影视圈
12小时前
《爱回家》「多仔公」男星暗示离巢？跟训练班同学周嘉洛成就距离大 转做生意猪笼入水
《爱回家》「多仔公」男星暗示离巢？跟训练班同学周嘉洛成就距离大 转做生意猪笼入水
影视圈
12小时前
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
饮食
21小时前
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
影视圈
2026-01-27 09:00 HKT