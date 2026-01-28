80年代处境剧台柱苦尽甘来 为养家糊口尝尽人间冷暖 四代同堂安享晚年：唔要长命百二岁

现年88岁、出身演艺世家的梁葆贞早年在TVB经典处境剧《香港81》系列中，因饰演「顺嫂」一角、《餐餐有宋家》饰演「宋金」姑妈而深入民心。梁葆贞十六岁便入行做粤剧，爸爸是香港已故演艺名宿，有「南洋粤剧界四大天王」及「丑生王」之称的梁醒波（波叔）。

梁葆贞今次返港身形消瘦了不少

梁葆贞在1995年移居加拿大安享晚年，退休逾30年的她不时返港避寒兼与昔日的圈中好友聚会，日前与胡枫、吴丽珠和叶尚华等聚旧，虽然梁葆贞今次返港身形消瘦了不少，幸好依然精灵活泼，令人勾起了不少昔日回忆。

梁葆贞曾透露父女情不算深厚

16岁入行的梁葆贞虽然有猛料爸爸，但梁葆贞没有完全依靠父亲，她曾透露父女情不算深厚，入行不久到内地发展，成为花旦后在顺德剧团演粤剧，10多年后与任职医生的老公带同一对仔女返港生活，但因老公医生资格不被承认而未能在港从医，只能在诊所「帮头帮尾」，所以主力靠梁葆贞养家。即使爸爸在香港有人脉，梁葆贞坚持自力更生，不过因当年已42岁再加上不懂英文，难以揾工，幸好最后在婚纱公司找到工作，陪新娘试婚纱，而梁葆贞亦能力出色，所以收入都不错。其后TVB找梁葆贞出演《香港81》「顺嫂」一角，当时对方出价月薪3500元，最后梁葆贞还价5000元，由《香港81》一直做到《香港86》。

梁葆贞四代同堂婆媳关系融洽

梁葆贞曾说为了省钱供子女读书，放工就去买菜，煮完饭还要洗衣服，幸好一对仔女竹很生性，在大家的努力下，不仅将子女抚养成人，更成功供女儿到加拿大读书、儿子去台湾读书，如今子女学业有成，实在是苦尽甘来！梁葆贞早年已随细女移民加拿大，大仔仍在香港生活，而且已经四代同堂，有两名内孙、两名外孙与及一个曾孙，新抱更加「好到加零一」孝顺又能干，婆媳关系融洽，从未争吵过。谈到目前身体状况，梁葆贞曾称试过两度在家中跌倒，所幸没有大碍，而且三高中虽然有两高，但仍腰板直直，并指没有骨质疏松的问题，梁葆贞更坦言不要长命百二岁，「百二岁冇得健康㗎，要瞓喺床上等人喂，最好瞓瞓下觉梦游走！」

