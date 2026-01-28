何基佑教父母「欺骗」小朋友 举行栋笃笑分享凑仔血泪史︱独家

被誉为「最强奶爸」的何基佑将于本月底举行《栋笃K之细路仔唔识世界》，与父母一起分享凑仔的血泪史。由于内容也会涉及仔女，他笑言现在都会趁他们返学后的空档躲起来排练，以免被他们听到。文：霍淇 图：谭志光

入行多年的何基佑，将于月底在艺术中心举行人生首个栋笃笑，他坦言想做了很久，因人生不同阶段有不同体会，自从有小朋友后，发觉自己在社交网分享的日常生活事，令很多家长有共鸣，因大家都觉得自己的小朋友特别难搞，但之后发现大家的经历都差不多，所以希望借栋笃笑这个空间让大家聚在一起笑、一起呻和释放情绪。

讲稿似高度机密

除了分享日常趣事外，何基佑也会提及如何去「欺骗」小朋友，「我举个例『倒数』，很多家长纠结的是跟小朋友一起倒数很开心，但又不想他们那么夜才睡觉，我提出的方案是，可以将闹钟调快两个钟，那你可先跟小朋友倒数，家长听了就会会心微笑。」问到今次栋笃笑是否不适合家长带小朋友入场？何基佑笑说：「首先这个骚没有脏话，亦没有黄色笑话，严格上是适合的，但我会补充一句给家长知道，你可以带小朋友进来，但他会觉得我整场骚都在说他。」他表示这只是栋笃笑的一部分，另外也会分析小朋友平常如不吃饭和不做功课等的心态，何基佑笑言因为会爆仔女的事情，所以今次他们不会入场观看，又指现在的讲稿像是高度机密，「阿仔试过一次拿来读，我立刻拿回来，我会趁他们上学及我做电台节目之前的2、3小时躲起来练习。」

藉栋笃笑勉励家长

除了凑仔血泪史之外，何基佑今次也会提及自己的童年，以当时的科技和教法与现在比较，希望借着这个栋笃笑，令家长知道大家都在经历同样事情，「很多家长会觉得自己不合格，但其实你已经给予孩子全部，只是你觉得自己永远不够好。虽然这个栋笃笑可能是在笑或挖苦小朋友，纵然这样，你仍然很爱锡他，这就是爸爸妈妈的心。」