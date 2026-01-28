Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何基佑教父母「欺骗」小朋友 举行栋笃笑分享凑仔血泪史︱独家

影视圈
更新时间：09:15 2026-01-28 HKT
发布时间：09:15 2026-01-28 HKT

被誉为「最强奶爸」的何基佑将于本月底举行《栋笃K之细路仔唔识世界》，与父母一起分享凑仔的血泪史。由于内容也会涉及仔女，他笑言现在都会趁他们返学后的空档躲起来排练，以免被他们听到。文：霍淇 图：谭志光

入行多年的何基佑，将于月底在艺术中心举行人生首个栋笃笑，他坦言想做了很久，因人生不同阶段有不同体会，自从有小朋友后，发觉自己在社交网分享的日常生活事，令很多家长有共鸣，因大家都觉得自己的小朋友特别难搞，但之后发现大家的经历都差不多，所以希望借栋笃笑这个空间让大家聚在一起笑、一起呻和释放情绪。

讲稿似高度机密

除了分享日常趣事外，何基佑也会提及如何去「欺骗」小朋友，「我举个例『倒数』，很多家长纠结的是跟小朋友一起倒数很开心，但又不想他们那么夜才睡觉，我提出的方案是，可以将闹钟调快两个钟，那你可先跟小朋友倒数，家长听了就会会心微笑。」问到今次栋笃笑是否不适合家长带小朋友入场？何基佑笑说：「首先这个骚没有脏话，亦没有黄色笑话，严格上是适合的，但我会补充一句给家长知道，你可以带小朋友进来，但他会觉得我整场骚都在说他。」他表示这只是栋笃笑的一部分，另外也会分析小朋友平常如不吃饭和不做功课等的心态，何基佑笑言因为会爆仔女的事情，所以今次他们不会入场观看，又指现在的讲稿像是高度机密，「阿仔试过一次拿来读，我立刻拿回来，我会趁他们上学及我做电台节目之前的2、3小时躲起来练习。」

藉栋笃笑勉励家长

除了凑仔血泪史之外，何基佑今次也会提及自己的童年，以当时的科技和教法与现在比较，希望借着这个栋笃笑，令家长知道大家都在经历同样事情，「很多家长会觉得自己不合格，但其实你已经给予孩子全部，只是你觉得自己永远不够好。虽然这个栋笃笑可能是在笑或挖苦小朋友，纵然这样，你仍然很爱锡他，这就是爸爸妈妈的心。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
即时国际
15小时前
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
2026-01-26 10:00 HKT
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
00:26
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
社会
20小时前
黄金赌局爆煲｜深圳水贝珠宝商疑「老佬」涉款百亿 受害人全家损失逾¥500万︱有片
00:42
黄金赌局爆煲｜深圳水贝珠宝商疑「走佬」涉款百亿 受害人全家损失逾¥500万︱有片
即时中国
13小时前
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
楼市动向
14小时前
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
商业创科
17小时前
东张西望丨「攞命邻居」失控实录 手持铁锤狂扑大闸木门 女户主崩溃尖叫：原来租客系最恶
东张西望丨「攞命邻居」失控实录 手持铁锤狂扑大闸木门 女户主崩溃尖叫：原来租客系最恶
影视圈
12小时前
《爱回家》「多仔公」男星暗示离巢？跟训练班同学周嘉洛成就距离大 转做生意猪笼入水
《爱回家》「多仔公」男星暗示离巢？跟训练班同学周嘉洛成就距离大 转做生意猪笼入水
影视圈
12小时前
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
饮食
20小时前
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
影视圈
2026-01-27 09:00 HKT